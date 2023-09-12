ເຫດການເປີດຕົວ Wonderlust ຂອງ Apple: iPhone 15, AirPods ກັບ USB C, ແລະ Apple Watch ໃໝ່

Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຈັດງານເປີດຕົວ Wonderlust ທີ່ຄາດວ່າຈະມີການສະແດງຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຫຼາຍຊະນິດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 10:30 ໂມງຕາມເວລາອິນເດຍ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Apple ໃນນະຄອນ Cupertino. Wonderlust, ຕາມທີ່ກໍານົດໂດຍ Urban Dictionary, ຫມາຍຄວາມວ່າ "ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນຄົງທີ່," ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍຂອງ Apple ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນປະຫລາດໃຈແລະປະຫລາດໃຈ.
ໜຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງງານຈະແມ່ນການເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ ເຊິ່ງລວມມີ 15 ລຸ້ນຄື: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ແລະ iPhone XNUMX Pro Max. iPhone ລຸ້ນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະມີເທັກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ມັກ Apple.
ນອກຈາກ iPhones, Apple ຍັງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ Apple Watch Series 9 ລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີການກ່າວເຖິງ Apple Watch Ultra ຫຼື Apple Watch SE ໃນປີນີ້, ແນະນໍາວ່າຈຸດສຸມຈະເປັນເຮືອທຸງ Series 9. ຕົວແບບ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກເບິ່ງເຫດການ Wonderlust, ມີຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ Apple ແລະທ່ອງໄປຫາຫນ້າເຫດການ Apple ເພື່ອເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດໂດຍກົງ. ອີກທາງເລືອກ, ເຫດການດັ່ງກ່າວຍັງຈະຖືກຖ່າຍທອດຢູ່ໃນຫນ້າ YouTube ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple, ເຊິ່ງເປັນແພລະຕະຟອມທີ່ບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບການຖ່າຍທອດສົດສໍາລັບເວລາຫຼາຍປີ.
ທາງເລືອກອື່ນແມ່ນການເບິ່ງເຫດການຜ່ານແອັບ Apple TV, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສະແດງລາຍຊື່ສໍາລັບເຫດການເປີດຕົວ iPhone 15, ສະຫນອງປະສົບການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ເຫດການເປີດຕົວ Wonderlust ຂອງ Apple ສັນຍາວ່າຈະນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນມາສູ່ຕະຫຼາດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງຫຼື Apple Watch Series 9 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ແມ່ນຢູ່ໃນການປິ່ນປົວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວັດຈະນານຸກົມໃນຕົວເມືອງ (www.urbandictionary.com)
– ເວັບໄຊທ໌ Apple (www.apple.com/apple-events/)
– ໜ້າ Apple YouTube