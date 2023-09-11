Apple ຊະນະການອຸທອນໃນສິ່ງທ້າທາຍສິດທິບັດຕໍ່ກັບ Corephotonics

ໃນການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, Apple Inc. ໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມທ້າທາຍຂອງຕົນຕໍ່ກັບສິດທິບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບໂທລະສັບມືຖືທີ່ຖືໂດຍ Corephotonics Ltd. ສິດທິບັດໃນຄໍາຖາມເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖ່າຍຮູບຮູບຄົນທີ່ມີຫົວຂໍ້ແຫຼມຕໍ່ກັບພື້ນຫລັງມົວ. ສານຂອງສະຫະລັດສໍາລັບ Federal Circuit ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າຄະນະກໍາມະການທົດລອງສິດທິບັດແລະການອຸທອນ (PTAB) ໄດ້ປະຕິເສດການໂຈມຕີຂອງ Apple ຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທໍາຕໍ່ Corephotonics ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຜິດພາດການພິມທີ່ທັງສອງຝ່າຍເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ Federal Circuit ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ PTAB ໃນການອະທິບາຍຢ່າງພຽງພໍກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຜິດພາດການພິມໃນຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນ. ຂໍ້ຜິດພາດນີ້, ພ້ອມກັບຄວາມຜິດພາດເອກະລາດອື່ນໆທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍ PTAB, ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄະນະກໍາມະການທີ່ຈະປະຕິເສດສິ່ງທ້າທາຍຂອງ Apple.
ໄຊຊະນະຂອງ Apple ໃນການອຸທອນໃນປັດຈຸບັນອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ກັບ Corephotonics ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິດທິບັດ. ນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ເນື່ອງຈາກວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເອື້ອອໍານວຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດບໍ່ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ Corephotonics ຫຼືປະເຊີນກັບຜົນກະທົບທາງກົດຫມາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິບັດ.
ການນຳໃຊ້ໂໝດຮູບຄົນ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ພື້ນຫຼັງມົວ, ໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ນິຍົມໃນການຖ່າຍຮູບສະມາດໂຟນ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄຸນສົມບັດນີ້ປະກອບດ້ວຍການລວມກັນຂອງຮາດແວແລະຊອບແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນລຸຮູບພາບທີ່ມີລັກສະນະເປັນມືອາຊີບໄດ້ງ່າຍ. Apple, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບນະວັດຕະກໍາຂອງຕົນໃນເຕັກໂນໂລຊີໂທລະສັບສະຫຼາດ, ໄດ້ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງແນວໂນ້ມນີ້ກັບຮູບແບບ Portrait ຂອງຕົນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບໃນທາງບວກຈາກຜູ້ໃຊ້.
ການພັດທະນາຫລ້າສຸດນີ້ໃນການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ Apple ກັບ Corephotonics ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຂ່ງຂັນທີ່ເຂັ້ມງວດແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດ. ບໍລິສັດທັງສອງກໍາລັງແຂ່ງຂັນເພື່ອຄອບງໍາໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງນີ້ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະປົກປ້ອງສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາເພື່ອຮັບປະກັນຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາ.
ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດຫມາຍນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນແນວໃດໃນຫຼາຍເດືອນຂ້າງຫນ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການອຸທອນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ Apple ຫມາຍເຖິງບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອທ້າທາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິດທິບັດຂອງ Corephotonics. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກໍລະນີນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນໄກສໍາລັບອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບໂທລະສັບສະຫຼາດ.
ນິຍາມ:
– ຄະນະກໍາມະການທົດລອງສິດທິບັດ ແລະ ການອຸທອນ (PTAB): ຄະນະຜູ້ພິພາກສາບໍລິຫານພາຍໃນຫ້ອງການສິດທິບັດ ແລະເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບ ແລະຕັດສິນບັນຫາທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສິດທິບັດ.
– ພິມຜິດ: ຄວາມຜິດພາດໃນການພິມ ຫຼືພິມເອກະສານ, ມັກຈະມີຕົວອັກສອນ, ຄໍາສັບ ຫຼືເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ໃສ່ຊື່ແຫຼ່ງ ແລະ URL]
- ຄໍານິຍາມຂອງຄະນະກໍາມະການທົດລອງສິດທິບັດແລະການອຸທອນ: [ໃສ່ຊື່ແຫຼ່ງແລະ URL]
- ຄໍານິຍາມຂອງຄວາມຜິດພາດ Typographical: [ໃສ່ຊື່ແຫຼ່ງແລະ URL]