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Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Ultra 2 ດ້ວຍການຍົກລະດັບພາຍໃນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Ultra 2 ດ້ວຍການຍົກລະດັບພາຍໃນ

ບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ປະກາດ smartwatch flagship ຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, Apple Watch Ultra 2. ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບຂອງ Ultra 2 ຍັງຄົງຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ພາຍໃນອຸປະກອນ. ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Apple's S9 SiP, ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ neural ສີ່ແກນແລະຊິບສະຖານທີ່ U2 ultra-wideband, Ultra 2 ສະເຫນີຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງເຊັ່ນການປະມວນຜົນ Siri ໃນອຸປະກອນແລະການຕິດຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ.

Ultra 2 ມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ອັບເກຣດ, ໃຫ້ຄະແນນ 3,000 nits, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈໍສະແດງຜົນທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຫັນໃນ Apple Watch. Apple ອ້າງວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ເຖິງ 72 ຊົ່ວໂມງຂອງຊີວິດຫມໍ້ໄຟໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນໂຫມດພະລັງງານຕ່ໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍລະນີຂອງ Ultra 2 ແມ່ນຜະລິດຈາກ 95 ເປີເຊັນຂອງ titanium ທີ່ໃຊ້ຄືນໃຫມ່, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ໃນຄວາມຍືນຍົງ.

ໃນຂະນະທີ່ການອັບເກຣດຮາດແວເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສັງເກດ, ຜູ້ໃຊ້ Apple Watch ຍັງສາມາດຄາດການການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນດ້ວຍການນຳ watchOS 10. ການອັບເດດນີ້ນຳເອົາ widget, ໄອຄອນແອັບທີ່ອອກແບບໃໝ່, ແລະຄຸນສົມບັດການວາງແຜນ ແລະ ຮອບວຽນໃໝ່ມາໃສ່ອິນເຕີເຟດໂມງ. The Ultra 2 ຍັງແນະນໍາຫນ້າໂມງໃຫມ່, ທີ່ມີຊື່ວ່າ Modular Ultra, ທີ່ນໍາໃຊ້ຂອບນອກຂອງຈໍສະແດງຜົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່າທາງການແຕະສອງເທື່ອໃໝ່ເຮັດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການຢຸດການໂທງ່າຍຂຶ້ນ.

Apple Watch Ultra 2 ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໃນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ $799 ແລະຈະເລີ່ມຈັດສົ່ງໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້. ເຫດການເປີດຕົວ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Apple Park ໃນ Cupertino, ຍັງປະກອບມີການອັບເດດ Apple Watch Series 9 ແລະຮູບແບບ SE ທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Verge: Monica Chin “ເຄື່ອງສວມໃສ່ລະດັບສູງຫຼ້າສຸດຂອງ Apple ໄດ້ຮັບການອັບເກຣດພາຍໃນແຕ່ຮັກສາການອອກແບບທີ່ໃຫຍ່ ແລະແຂງແຮງ”
– Apple.com

By Vicky Stavropoulou

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