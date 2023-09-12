ຂໍແນະນຳ Apple Watch Series 9 ໃໝ່

Apple ໄດ້ນໍາສະເຫນີຢ່າງເປັນທາງການ Apple Watch Series 9, ນອກຈາກນັ້ນຫລ້າສຸດຂອງ smartwatch lineup ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ Series 9 ແມ່ນ Apple S9 SiP ໃຫມ່, ເຊິ່ງສະຫນອງການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດແລະການເຮັດວຽກ.
S9 SiP ມີ CPU ອັບເກຣດ, GPU ໄວກວ່າ 30%, ແລະເຄື່ອງຈັກ neural 4-core. ການຍົກລະດັບເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າສໍາລັບວຽກງານການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ, ເຮັດໃຫ້ smartwatch ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າລຸ້ນກ່ອນ. ເຄື່ອງຈັກ neural ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການຮ້ອງຂໍ Siri ດໍາເນີນການຢູ່ໃນອຸປະກອນຕົວມັນເອງ, ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ໄວແລະປອດໄພກວ່າ.
ອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Series 9 ແມ່ນຊິບແຖບ ultrawide ໃຫມ່. ຊິບນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ping iPhone ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຊອກຫາມັນ, ຄ້າຍຄືກັນກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງ AirTag. ນອກຈາກນັ້ນ, Series 9 ມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ສາມາດປັບລະດັບຄວາມສະຫວ່າງໄດ້, ສູງສຸດ 2,000 nits ແລະຕໍ່າສຸດ 1 nit.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຊຸດ 9 ແມ່ນທ່າທາງ "ແຕະສອງເທື່ອ". ທ່າທາງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມປຸ່ມຫຼັກໃນແອັບໄດ້ໂດຍການແຕະສອງເທື່ອໂປ້ມື ແລະ ນິ້ວຊີ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດວຽກງານທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ການເປີດແທັບອັດສະລິຍະ ຫຼື ການຮັບສາຍ.
Apple ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍ Apple Watch Ultra 2, ເຊິ່ງແບ່ງປັນລັກສະນະດຽວກັນກັບ Series 9 ແຕ່ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງທີ່ສະຫວ່າງກວ່າເຖິງ 3,000 nits. Ultra 2 ປະກອບມີໜ້າປັດໂມງແບບໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Modular Ultra, ອອກແບບສະເພາະສຳລັບນັກກິລາ ແລະຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນກາງແຈ້ງທີ່ຕ້ອງການພິກັດ GPS, ຂໍ້ມູນລະດັບຄວາມສູງ ຫຼື ການວັດແທກຄວາມເລິກຂອງນ້ຳ.
ທັງ Apple Watch Series 9 ແລະ Ultra 2 ແມ່ນສາມາດສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ແລະຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. Series 9 ມີລາຄາຢູ່ທີ່ $399, ໃນຂະນະທີ່ Ultra 2 ລາຄາ $799. Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີສາຍແຂນ "FineWoven" ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມເປັນທາງເລືອກສໍາລັບຊຸດ Apple Watch.
ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະກາດທີ່ເຮັດໃນລະຫວ່າງເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple, ກວດເບິ່ງການລວບລວມຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple S9 SiP: Apple ປະກາດ
– ຊິບ Ultrawide-band: Apple ປະກາດ