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Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 Series ແລະ Apple Watch Series 9 ໃນງານ Wonderlust

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 Series ແລະ Apple Watch Series 9 ໃນງານ Wonderlust

ໃນທີ່ສຸດ Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍຊຸດ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງແລະການເພີ່ມໃຫມ່ຫຼ້າສຸດໃນສາຍ smartwatch ຂອງພວກເຂົາ, Apple Watch Series 9, ຢູ່ທີ່ເຫດການ Wonderlust ໃນປີ 2023. iPhone 15 ໄດ້ລັກການສະແດງດ້ວຍການອອກແບບ, ຄຸນສົມບັດແລະການຍົກລະດັບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ Apple Watch Series 9 ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມຫຼາຍຄືກັບລຸ້ນກ່ອນ, Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດ້ວຍຊິບໃຫມ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຄາດວ່າຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍລວມ. ຮູບແບບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ນໍາສະເຫນີລັກສະນະການຕິດຕາມຮອບວຽນສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ແລະຄຸນສົມບັດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນຊຸດໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີ Apple Watch Ultra 2 ລະດັບພຣີມຽມ ພ້ອມກັບການເພີ່ມ ແລະ ຄຸນສົມບັດໃໝ່.

Apple Watch Series 9 ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊິບເຊັດ S9 ລຸ້ນລ້າສຸດ, ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ. ຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າສັງເກດອັນໜຶ່ງແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງສຸຂະພາບຂອງ Siri+, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພົວພັນກັບຜູ້ຊ່ວຍສຽງເພື່ອແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ການກວດກາອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ. Apple ຍັງ​ໄດ້​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ Gesture double-tap ທີ່​ສະ​ດວກ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຮັບ​ສາຍ​, ການ​ວາງ​ສາຍ​, ຫຼິ້ນ / ຢຸດ​ດົນ​ຕີ​, ແລະ​ເລື່ອນ​ຜ່ານ widget ດ້ວຍການ​ແຕະ​ສອງ​ຄັ້ງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ນິ້ວ​ໂປ້​ມື​ແລະ​ນິ້ວ​ຊີ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

Apple Watch Series 9 ແລ່ນເທິງ WatchOS 10 ໃໝ່, ເຊິ່ງແນະນຳຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ ແລະການປັບປຸງໃຫ້ກັບ Apple watch. ອີງ​ຕາມ Apple, Watch Series 9 ຈະ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເດືອນ​ຕໍ່​ໄປ​ແລະ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ໄວ​ແລະ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ລຸ້ນ​ກ່ອນ​ຂອງ​ຕົນ​. ລຸ້ນ GPS ມີລາຄາ $399, ໃນຂະນະທີ່ລຸ້ນ GPS+cellular ລາຄາ $499.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການ Wonderlust ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດ ແລະການອອກແບບຂອງ iPhone 15 series ແລະ Apple Watch Series 9. Apple ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຊາຍແດນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກໍາ, ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີຄຸນສົມບັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Apple

ນິຍາມ:

ຊິບເຊັດ: ຊິບເຊັດແມ່ນຊຸດຂອງວົງຈອນປະສົມປະສານທີ່ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບແລະການເຮັດວຽກທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສະເພາະ.

WatchOS: WatchOS ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກອອກແບບສະເພາະສໍາລັບ Apple Watch, ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບຊອບແວແລະການເຮັດວຽກສໍາລັບອຸປະກອນ.

GPU: GPU ຫຍໍ້ມາຈາກ Graphics Processing Unit, ຮັບຜິດຊອບການສະແດງ ແລະສະແດງກາຟິກໃນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ.

By Robert Andrew

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