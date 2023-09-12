Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 Series ແລະ Apple Watch Series 9 ໃນງານ Wonderlust

ໃນທີ່ສຸດ Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍຊຸດ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງແລະການເພີ່ມໃຫມ່ຫຼ້າສຸດໃນສາຍ smartwatch ຂອງພວກເຂົາ, Apple Watch Series 9, ຢູ່ທີ່ເຫດການ Wonderlust ໃນປີ 2023. iPhone 15 ໄດ້ລັກການສະແດງດ້ວຍການອອກແບບ, ຄຸນສົມບັດແລະການຍົກລະດັບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ Apple Watch Series 9 ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ນຊົມຫຼາຍຄືກັບລຸ້ນກ່ອນ, Apple Watch Series 8.
Apple Watch Series 9 ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບດ້ວຍຊິບໃຫມ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຄາດວ່າຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍລວມ. ຮູບແບບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ນໍາສະເຫນີລັກສະນະການຕິດຕາມຮອບວຽນສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ແລະຄຸນສົມບັດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນຊຸດໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີ Apple Watch Ultra 2 ລະດັບພຣີມຽມ ພ້ອມກັບການເພີ່ມ ແລະ ຄຸນສົມບັດໃໝ່.
Apple Watch Series 9 ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊິບເຊັດ S9 ລຸ້ນລ້າສຸດ, ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ. ຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າສັງເກດອັນໜຶ່ງແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງສຸຂະພາບຂອງ Siri+, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພົວພັນກັບຜູ້ຊ່ວຍສຽງເພື່ອແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ການກວດກາອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ. Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດ Gesture double-tap ທີ່ສະດວກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃນການຮັບສາຍ, ການວາງສາຍ, ຫຼິ້ນ / ຢຸດດົນຕີ, ແລະເລື່ອນຜ່ານ widget ດ້ວຍການແຕະສອງຄັ້ງງ່າຍດາຍໂດຍການນໍາໃຊ້ນິ້ວໂປ້ມືແລະນິ້ວຊີ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Apple Watch Series 9 ແລ່ນເທິງ WatchOS 10 ໃໝ່, ເຊິ່ງແນະນຳຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ ແລະການປັບປຸງໃຫ້ກັບ Apple watch. ອີງຕາມ Apple, Watch Series 9 ຈະມີຢູ່ໃນເດືອນຕໍ່ໄປແລະສະຫນອງການປັບປຸງຄວາມໄວແລະປະສິດທິພາບເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນຂອງຕົນ. ລຸ້ນ GPS ມີລາຄາ $399, ໃນຂະນະທີ່ລຸ້ນ GPS+cellular ລາຄາ $499.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການ Wonderlust ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດ ແລະການອອກແບບຂອງ iPhone 15 series ແລະ Apple Watch Series 9. Apple ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຊາຍແດນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກໍາ, ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີຄຸນສົມບັດ.
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ຊິບເຊັດ: ຊິບເຊັດແມ່ນຊຸດຂອງວົງຈອນປະສົມປະສານທີ່ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບແລະການເຮັດວຽກທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສະເພາະ.
WatchOS: WatchOS ແມ່ນລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກອອກແບບສະເພາະສໍາລັບ Apple Watch, ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບຊອບແວແລະການເຮັດວຽກສໍາລັບອຸປະກອນ.
GPU: GPU ຫຍໍ້ມາຈາກ Graphics Processing Unit, ຮັບຜິດຊອບການສະແດງ ແລະສະແດງກາຟິກໃນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ.