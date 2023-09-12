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Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Series 9: ໄວກວ່າ, ສະຫຼາດກວ່າ, ແລະຍືນຍົງກວ່າ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Series 9: ໄວກວ່າ, ສະຫຼາດກວ່າ, ແລະຍືນຍົງກວ່າ

Apple ໄດ້ເປີດຕົວອຸປະກອນສວມໃສ່ລຸ້ນລ່າສຸດຂອງຕົນ, Apple Watch Series 9, ໃນງານ Wonderlust ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນ Cupertino. smartwatch ໃໝ່ນີ້ມາພ້ອມກັບຊິບ S9 ທີ່ມີພະລັງ, ມີຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນ 60% ແລະ GPU ໄວກວ່າ 30% ເມື່ອປຽບທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Apple Watch Series 9 ແມ່ນການນໍາສະເຫນີຂອງ WatchOS 10 ແລະຄຸນສົມບັດ Drop ຊື່. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນທີ່ມີອຸປະກອນດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການລວມຕົວຂອງເທກໂນໂລຍີ Ultrawideband ຈະຊ່ວຍປັບປຸງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ HomePod ແລະປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງ Find My.

ຈໍສະແດງຜົນຂອງ Apple Watch Series 9 ສະຫນອງຄວາມສາມາດທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ຕັ້ງແຕ່ 2,000 nits ສູງສຸດເຖິງຫນຶ່ງnits ຕ່ໍາສຸດຂອງມັນ. ການນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດສຸຂະພາບ Siri ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງສຸຂະພາບຜ່ານຄໍາສັ່ງສຽງ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນໂດຍເຄື່ອງຈັກ neural ການປັບປຸງ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມໄວການຖອດຂໍ້ຄວາມໂດຍ 25% ເມື່ອທຽບກັບຊິບ S8.

ການເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Apple Watch Series 9 ແມ່ນຄຸນສົມບັດ Double Tap. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​, ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ການ​ຮັບ​ສາຍ​ຫຼື​ປິດ​ການ​ປຸກ​ໂດຍ​ການ​ແຕະ​ນິ້ວ​ຊີ້​ແລະ​ນິ້ວ​ໂປ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮ່ວມ​ກັນ​. ຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເດືອນໜ້າ.

ສອດຄ່ອງກັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ Apple ຕໍ່ກັບຄວາມຍືນຍົງ, Apple Watch Series 9 ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ "ທໍາອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຄາບອນທີ່ເປັນກາງ" ຂອງບໍລິສັດ. ການບັນລຸສະຖານະພາບນີ້ແມ່ນມາຈາກການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງ cobalt, ການປັບປຸງການຫຸ້ມຫໍ່, ແລະການຈັດຊື້ສິນເຊື່ອຄາບອນ "ຄຸນະພາບສູງ".

ລູກຄ້າສາມາດເລືອກສີໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດສຳລັບຊຸດທີ 9 ລວມທັງແສງດາວ, ສີເງິນ, ເວລາທ່ຽງຄືນ, ສີແດງ, ແລະສີບົວອອກໃໝ່. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Apple Watch Series 9 ແມ່ນ $399, ດ້ວຍການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າເລີ່ມມື້ນີ້ ແລະເລີ່ມຈັດສົ່ງໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ.

ນິຍາມ:
– ຊິບ S9: ເປັນຊິບຫລ້າສຸດທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple ສໍາລັບອຸປະກອນສວມໃສ່ຂອງຕົນ, ສະຫນອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບ.
– Ultrawideband: ເທັກໂນໂລຍີການສື່ສານໄຮ້ສາຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນໄລຍະສັ້ນ, ແບນວິດສູງລະຫວ່າງອຸປະກອນຕ່າງໆ.
– ເຄື່ອງຈັກໃນລະບົບປະສາດ: ອົງປະກອບຂອງຊິບຂອງ Apple ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານປັນຍາປະດິດ ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເຫດການ Apple Wonderlust ໃນ Cupertino.

By Gabriel Botha

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