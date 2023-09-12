Apple ປະກາດ Apple Watch Series 9: ມີຫຍັງໃໝ່?

Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍໂມງອັດສະລິຍະທີ່ນິຍົມລ່າສຸດຂອງຕົນຄື Apple Watch Series 9 ໃນລະຫວ່າງງານພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ “Wonderlust.” Apple Watch ໃໝ່ຮັກສາການອອກແບບດຽວກັນກັບລຸ້ນກ່ອນແຕ່ມາພ້ອມກັບການຍົກລະດັບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນດ້ານຂອງໂປເຊດເຊີແລະເຊັນເຊີຂອງມັນ.
ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນ Apple Watch Series 9 ແມ່ນການນໍາສະເຫນີ SiP (ລະບົບໃນຊຸດ) S9. ໂປເຊດເຊີໃຫມ່ນີ້ມີ GPU ແລະ CPU ທີ່ໄວຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເວລາໂຫລດຫຼຸດລົງເມື່ອເປີດແອັບຯຫຼືປິດລະບົບໃຫມ່. ຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບປະສົບການປັບປຸງການປະຕິບັດແລະການດໍາເນີນງານ smoother.
ນອກຈາກນັ້ນ, S9 SiP ໄດ້ລວມເອົາຊິບ ultra-wideband ຂອງ Apple ລຸ້ນໃຫມ່. ຄ້າຍຄືກັນກັບຊິບ U1, ເຕັກໂນໂລຊີ ultra-wideband ປັບປຸງໃຫ້ "ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພື້ນທີ່." ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ Apple Watch ສາມາດກວດຫາສະຖານທີ່ຂອງອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຟັງຊັນ ultra-wideband ທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຈະປັບປຸງຄຸນສົມບັດ Find My ແລະເປີດປະຕູສູ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່.
ໃນຂະນະທີ່ Apple Watch Series 9 ບໍ່ໄດ້ແນະນໍາຄຸນສົມບັດດ້ານສຸຂະພາບໃຫມ່ໃດໆ, ມັນມີເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງ. Apple ຍັງໄດ້ເພີ່ມ gyroscope ໃໝ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມໂມງດ້ວຍການແຕະສອງຄັ້ງ, ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແຕະທີ່ຫນ້າຈໍ.
ການປັບປຸງທີ່ໂດດເດັ່ນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນຈໍສະແດງຜົນທີ່ສະຫວ່າງກວ່າຂອງ Apple Watch Series 9. ດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງເຖິງ 2000 nits, ຫນ້າຈໍໃຫ້ພາບທີ່ສົດໃສ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນແສງແດດທີ່ສົດໃສ. ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້, ຈໍສະແດງຜົນຈະມືດລົງເຫຼືອພຽງ 1 nit, ປະຢັດແບັດເຕີຣີ.
Apple Watch Series 9 ໃໝ່ມີຢູ່ໃນລຸ້ນ 41 ມມ ແລະ 45 ມມ, ຜະລິດດ້ວຍອາລູມີນຽມ ແລະສະແຕນເລດ. ລາຄາສໍາລັບ Series 9 ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $399. ການສັ່ງຈອງ Apple Watch Series 9 ໄດ້ເປີດໃຫ້ສັ່ງລ່ວງໜ້າແລ້ວ, ແລະມັນຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນຮ້ານຄ້າໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້.
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