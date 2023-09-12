ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກໂມງໃຫມ່ຂອງ Apple: Series 9 ແລະ Ultra 2

Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂອງຕົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Apple Watch Series 9 ແລະ Apple Watch Ultra ລຸ້ນຕໍ່ໄປໃນງານ 'Wonderlust' ຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ iPhone 2 ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່, ໂມງ ໃໝ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກໂມງທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple ແລະການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທີ່ພວກເຂົາສາມາດນໍາມາໄດ້.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Bloomberg ທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Mark Gurman, Apple Watch Series 9 ແລະ Ultra 2 ຈະມີການອອກແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຮຸ່ນປະຈຸບັນແຕ່ສາມາດມີໂປເຊດເຊີໃຫມ່ແລະການຍົກລະດັບເຊັນເຊີແລະອົງປະກອບຕ່າງໆ. ນີ້ອາດຈະປະກອບມີເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂມງ. ໂມງໃໝ່ຍັງມີຂ່າວລືວ່າຈະມາພ້ອມກັບຊິບ U2 ລຸ້ນໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນລຸ້ນອັບເກຣດຂອງຊິບ ultra-wideband ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກການຜະຈົນໄພ, Apple ອາດຈະແນະນຳ Apple Watch Ultra 2 ທີ່ມີສີດຳໃໝ່ທັງໝົດ. ຕົວແບບ Ultra ໃນປະຈຸບັນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຢາງ titanium ແລະ ແກ້ວທີ່ທົນທານ, ເໝາະສຳລັບກິດຈະກຳກາງແຈ້ງເຊັ່ນ: ການຍ່າງປ່າ ແລະ ການດຳນ້ຳ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມີຢູ່ໃນສີດຽວ, ສີຂີ້ເຖົ່າ. ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດນີ້, Apple ອາດຈະສະເຫນີລຸ້ນ Ultra 2 ສີດໍາທັງຫມົດ.
ມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ Apple Watch, ຄ້າຍຄືກັບຜົນກະທົບຂອງ iPhone X ໃນ iPhone. ໂມງທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່ນີ້, ປະກອບດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນ microLED, ໃນເບື້ອງຕົ້ນຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນປີ 2024. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເບິ່ງຄືວ່າການປ່ອຍຂອງມັນອາດຈະຊັກຊ້າຈົນກ່ວາເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງທົດສະວັດນີ້. ນັກວິເຄາະແນະນໍາວ່າ microLED Apple Watch Ultra ໃນປັດຈຸບັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປີດຕົວໃນ Q1 2026 ແທນທີ່ຈະເປັນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີ 2025 ທີ່ຄາດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ຊຸດ iPhone 15 ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ, ໂມງໃຫມ່ຂອງ Apple ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ radar. Series 9 ແລະ Ultra 2 ອາດຈະບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລັກສະນະກ່ອນຫນ້າຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ໂປເຊດເຊີທີ່ຍົກລະດັບ, ເຊັນເຊີທີ່ປັບປຸງ, ແລະການນໍາສະເຫນີທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ Ultra 2 ສີດໍາທັງຫມົດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ມັກ Apple ແລະຜູ້ໃຊ້ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການອອກກໍາລັງກາຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bloomberg, MacRumors