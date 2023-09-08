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Apple Watch Series 9 ແລະຊຸດ Ultra ສໍາລັບການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນ, ລາຍງານແນະນໍາ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Apple Watch Series 9 ແລະຊຸດ Ultra ສໍາລັບການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນ, ລາຍງານແນະນໍາ

ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Mark Gurman ຂອງ Bloomberg ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບທີ່ຄາດວ່າຈະມີທັງ Apple Watch Series 9 ແລະ Apple Watch Ultra. ໃນຂະນະທີ່ມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Apple Watch ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ມີຂໍ້ ຈຳ ກັດ, ບົດລາຍງານໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​, ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ຂະ​ຫນາດ​ຫຼື​ການ​ອອກ​ແບບ​ສໍາ​ລັບ​ຮູບ​ແບບ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງສອງອຸປະກອນຈະມີວັດສະດຸໃຫມ່ແລະສີ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການ recycle ເພີ່ມເຕີມ. Apple Watch Ultra ຍັງຈະແນະ ນຳ ທາງເລືອກສີ ດຳ ໃໝ່, ຕາມການຄາດເດົາກ່ອນ ໜ້າ ນີ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າບົດລາຍງານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນລາຍລະອຽດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທັງສອງແບບຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນເຊັນເຊີແລະອົງປະກອບພາຍໃນ. ອັນນີ້ລວມມີເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈສະບັບປັບປຸງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສູງສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການຍົກລະດັບເຫຼົ່ານີ້, ຍັງມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອຸປະກອນທັງສອງມີຂ່າວລືວ່າຈະລວມເອົາຊິບ U2 ultra-wideband ໃໝ່, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງ Find My ຂອງອຸປະກອນ.

ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ Apple ອອກຈາກຫນັງ, ບົດລາຍງານໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າພຽງແຕ່ "ບາງ" ຂອງສາຍໂມງຫນັງຂອງມັນຈະຖືກຢຸດເຊົາ. ໃນຂະນະທີ່ມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Apple ຫັນໄປສູ່ຜ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍຜ້າປະສົມ, ມັນບໍ່ແນ່ນອນວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນງານ Apple ທີ່ຈະມາເຖິງໃນເດືອນກັນຍາ.

Mark Gurman, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການລາຍງານທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງລາວກ່ຽວກັບແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງ Apple, ມີບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Mark Gurman ຂອງ Bloomberg
- ຂ່າວລືແລະການຄາດຄະເນຕ່າງໆ

By Vicky Stavropoulou

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