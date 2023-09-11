Apple Watch Series 8: ການຊື້ທີ່ດີກັບ Amazon Deal

Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເປີດຕົວໃຫຍ່ສໍາລັບ iPhones, iPads, ແລະ Apple Watch ໃນເຫດການ 'Wanderlust' ຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ Apple ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເອົາຮຸ່ນເກົ່າອອກຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນຢ່າງໄວວາ, Apple Watch Series 8 ຍັງເປັນການຊື້ທີ່ດີເລີດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາການເລີ່ມຕົ້ນການອອກກໍາລັງກາຍຂອງພວກເຂົາກັບແອັບຯຕ່າງໆ.
ຂ່າວດີຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ປະຈຸບັນ Amazon ກໍາລັງສະເໜີສ່ວນຫຼຸດ 22% ຂອງ Apple Watch Series 8, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ $309.99, ປະຢັດໄດ້ 90 ໂດລາ.
Apple Watch Series 8 ມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດຫຼັກເຊັ່ນ GPS tracker, Crash Detection, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ ແລະການເຂົ້າເຖິງຮ້ານ app ພາກສ່ວນທີສາມ. ມັນໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2022.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Series 9 ຢູ່ໃນຂອບເຂດ, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ພິສູດວ່າເປັນວິທີທີ່ດີເລີດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດການເຄື່ອນໄຫວ. Watch Series 8 ອາດຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທຽບກັບ Series 7, ແຕ່ມັນຍັງຄົງໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສໍາລັບການຕິດຕາມການຕົກໄຂ່ແລະການກວດສອບອຸປະຕິເຫດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ດ້ວຍການເປີດຕົວ watchOS 10 ທີ່ຈະມາເຖິງ, Apple Watch Series 8 ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງແລະການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່.
ທົບທວນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກ LiveScience, TechRadar, Tom's Guide, ແລະ T3 ໃຫ້ຄະແນນ Apple Watch Series 8 ໃນທາງບວກ. ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ສູງສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອຕິດຕາມຂັ້ນຕອນ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ແລະອື່ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຂົ້າເຖິງຫລາຍພັນແອັບ Apple Watch ໃນທົ່ວປະເພດຕ່າງໆ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາການຊື້, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ Series 9 ອາດຈະສະເຫນີຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple Watch Series 8 ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂທລະສັບ Android. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຕິດຕາມເປົ້າຫມາຍການສອດຄ່ອງກັບຂອງທ່ານ, Apple Watch Series 8 ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: LiveScience, TechRadar, Tom's Guide, T3