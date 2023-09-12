ການອັບເດດຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບ Apple Watch Series 9 ແລະ Watch Ultra 2

ຊຸດ Apple Watch ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນສົມບັດ ແລະການອອກແບບໃຫ້ກັບແຕ່ລະລຸ້ນໃໝ່. ເຫດການ Apple ໃນມື້ນີ້ຄາດວ່າຈະນໍາສະເຫນີ Watch 9 ລຸ້ນຫລ້າສຸດແລະການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນສໍາລັບຮູບແບບ Watch Ultra. ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງແບບມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນການປັບປຸງຊໍ້າໆ, ມີຈຸດສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຄວນກ່າວເຖິງ.
ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຊຸດ Apple Watch ແມ່ນການນໍາສະເຫນີຂອງຊິບເຊັດ S9, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການຍົກລະດັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຊິບ S6 ທີ່ໃຊ້ໃນ Watch Series 6. ອີງຕາມການລາຍງານ, ຊິບເຊັດ S9 ຈະອີງໃສ່ 5nm A15 SoC ຂອງ Apple, ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບເມື່ອທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ.
ອີກອັນໜຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນທັງ Watch 9 Series ແລະ Watch Ultra 2 ແມ່ນການລວມເອົາຊິບ U2 Ultra Wideband (UWB). ຊິບນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນຂອງສະຖານທີ່ດີກວ່າ ແລະຍັງຖືກຕັ້ງໃຫ້ຖືກລວມເຂົ້າກັບຊຸດ iPhone 15 ແລະຊຸດຫູຟັງ Vision Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ.
ໃນແງ່ຂອງການຕິດຕາມສຸຂະພາບ, Apple ຄາດວ່າຈະນໍາສະເຫນີເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈ optical ການປັບປຸງສໍາລັບ Watch Series 9 ແລະ Ultra 2. ເຊັນເຊີໃຫມ່ນີ້ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າເມື່ອທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ມີຂ່າວລືສໍາລັບ Watch Ultra 2 ແມ່ນກ່ອງທີ່ມີສີມ້ານກວ່າ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນພິມ 3D. ການຫຼຸດນ້ຳໜັກນີ້ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ Watch Ultra 2 ສະດວກສະບາຍໃນການໃສ່.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງເລືອກສີໃຫມ່ຄາດວ່າຈະສໍາລັບທັງ Series 9 ແລະ Watch Ultra 2. ຮຸ່ນອາລູມິນຽມຂອງ Watch 9 ອາດຈະມາໃນທາງເລືອກສີບົວ, ໃນຂະນະທີ່ Watch Ultra 2 ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີຢູ່ໃນສີດໍາ sleek ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເງິນ. ມັນອາດຈະມີທາງເລືອກໃຫມ່ສໍາລັບສາຍໂມງ, ລວມທັງທາງເລືອກ buckle ແສ່ວແລະແມ່ເຫຼັກ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Apple Watch Series 9 ແລະ Watch Ultra 2 ສັນຍາວ່າຈະມີການປັບປຸງແລະການເພີ່ມເຕີມຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະຄວາມງາມ. ດ້ວຍການນຳສະເໜີຊິບເຊັດ S9, ຊິບ U2 UWB, ເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈທີ່ອັບເດດແລ້ວ, ກ່ອງສີມ້ານກວ່າ, ແລະສີ ແລະແຖບໃໝ່, Apple ສືບຕໍ່ປັບປຸງການສະເໜີສະມາດໂຟນຂອງຕົນ.
ນິຍາມ:
– ຊິບເຊັດ S9: ເປັນຊິບຫຼ້າສຸດທີ່ໃຊ້ໃນຊຸດ Apple Watch, ສະເໜີໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ.
– ຊິບ U2 Ultra Wideband (UWB): ຊິບທີ່ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນຂອງສະຖານທີ່ທີ່ເໜືອກວ່າສຳລັບອຸປະກອນ.
– ເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈແບບ optical: ເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈແບບ optical, ປົກກະຕິແລ້ວໃສ່ໃສ່ຂໍ້ມື.
– ຊິ້ນສ່ວນພິມ 3 ມິຕິ: ສ່ວນປະກອບຂອງໂມງທີ່ຜະລິດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການພິມ 3 ມິຕິ.
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