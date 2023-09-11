Apple ປ່ອຍອັບເດດສໍາລັບລະບົບປະຕິບັດການເກົ່າເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພ

ບໍ່ດົນມານີ້, Apple ໄດ້ອອກອັບເດດສໍາລັບລະບົບປະຕິບັດການເກົ່າ, ລວມທັງ iOS ແລະ iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, ແລະ macOS Big Sur 11.7.10. ການອັບເດດເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນ ແລະອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ.
ໃນຂະນະທີ່ປົກກະຕິແລ້ວ Apple ເນັ້ນໃສ່ລະບົບປະຕິບັດການລຸ້ນປັດຈຸບັນຂອງມັນ, ບາງຄັ້ງມັນຈະປ່ອຍການອັບເດດສໍາລັບຮຸ່ນເກົ່າທີ່ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການລຸ້ນລ້າສຸດໄດ້. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍຈຸດປະສົງ, ລວມທັງການປັບປຸງຄວາມປອດໄພແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນໃຫມ່.
ການປັບປຸງໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຫນຶ່ງມື້ກ່ອນເຫດການພິເສດຂອງ Apple, ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕັ້ງມັນຜ່ານລະບົບການອັບເດດຂອງລະບົບປະຕິບັດການຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບ iOS ແລະ iPadOS, ການອັບເດດສາມາດພົບໄດ້ໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າພາຍໃຕ້ General ແລະ Software Update.
ການອັບເດດ iOS 15.7.9 ແລະ iPadOS 15.7.9 ຖືກລະບຸໂດຍໝາຍເລກສ້າງ 19H365. ການອັບເດດ macOS Big Sur 11.7.10 ມີໝາຍເລກສ້າງ 20G1427, ໃນຂະນະທີ່ macOS Monterey 12.6.9 ຖືກລະບຸວ່າເປັນ build 21G726.
ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ patch ສໍາລັບ CVE-2023-41064, ຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດລະຫັດທີ່ຕົນເອງມັກໂດຍຜ່ານຮູບພາບທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໂດຍໃຊ້ ImageIO. Patch ແກ້ໄຂບັນຫາ buffer overflow ໂດຍການປັບປຸງການຈັດການຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພຫຼາຍ.
Apple ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມີບົດລາຍງານແນະນໍາການຂູດຮີດຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຊ່ອງໂຫວ່ນີ້. ການຄົ້ນພົບຂອງ CVE-2023-41064 ແມ່ນໃຫ້ບັນຊີຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Munk School.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Munk School