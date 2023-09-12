Apple Watch Ultra 2: ການຍົກລະດັບ ແລະຄຸນສົມບັດໃໝ່

Apple Watch Ultra ລຸ້ນທີສອງໄດ້ມາຮອດດ້ວຍການຍົກລະດັບທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍຄັ້ງ. ໂມງມີໂປເຊດເຊີທີ່ໄວຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອາຍຸຫມໍ້ໄຟດົນກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, Ultra 2 ຍັງມີເຊັນເຊີທີ່ປັບປຸງສໍາລັບການອ່ານສຸຂະພາບແລະຊິບ U2 ໃຫມ່ສໍາລັບການຕິດຕາມ GPS ທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ.
ຊິບ S9 ນະວັດຕະກໍາໃຫ້ພະລັງງານ Apple Watch Ultra 2 ແລະແນະນໍາທ່າທາງໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ແຕະສອງເທົ່າ", ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການເຂົ້າເຖິງ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໂມງແມ່ນ Siri ຮຸ່ນຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ເຮັດວຽກເປັນເອກະລາດຂອງ WiFi, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ຄໍາສັ່ງສຽງໃນທຸກການຕັ້ງຄ່າ.
ຄ້າຍຄືກັນກັບ Series 9, ເຊິ່ງຍັງຖືກເປີດເຜີຍ, Ultra 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ກັບສະພາບແວດລ້ອມ. ໂມງປະກອບມີເນື້ອໃນທີ່ລີໄຊເຄີນເພີ່ມຂຶ້ນໃນກໍລະນີຂອງມັນແລະເປັນກາງຂອງຄາບອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Ultra 2 ໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍໃຈທີ່ກະຕືລືລົ້ນໃນກາງແຈ້ງແລະຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ລີໄຊເຄີນ.
ໃນດ້ານການອອກແບບ, Ultra 2 ຮັກສາລັກສະນະດຽວກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຂະຫນາດ 49 ມິນລິແມັດ. ຈໍສະແດງຜົນໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ 3,000 nits, ຮັບປະກັນການເບິ່ງເຫັນທີ່ຊັດເຈນເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ແສງແດດໂດຍກົງ. Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີຈໍສະແດງຜົນ "Modular Ultra", ເຊິ່ງປັບເປັນໂຫມດກາງຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ.
ຊີວິດຫມໍ້ໄຟແມ່ນຈຸດເດັ່ນຂອງ Ultra 2, ດ້ວຍໂມງທີ່ສາມາດໃຊ້ງານປົກກະຕິໄດ້ເຖິງ 36 ຊົ່ວໂມງແລະ 72 ຊົ່ວໂມງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນໂຫມດພະລັງງານຕ່ໍາ.
Apple Watch Ultra 2 ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແລ້ວຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ແລະຈະວາງຂາຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ກັນຍານີ້, ໃນລາຄາ 799 ໂດລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Apple
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