Apple ຍອມຮັບການສາກໄຟ USB-C ໃນຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງ smartwatches ແລະໂທລະສັບຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ມີລັກສະນະໃຫມ່ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການຮັບຮອງເອົາການສາກໄຟ USB-C. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາເອີຣົບໄດ້ກໍານົດວ່າອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີແບບພົກພາທີ່ຂາຍໃນທະວີບຈະຕ້ອງມີການສາກໄຟ USB ໃນທ້າຍປີຫນ້າ.
ການເພີ່ມພອດ USB-C ໃຫ້ກັບ iPhone ທີ່ເປັນສັນຍາລັກແມ່ນການອອກເດີນທາງທີ່ຫນ້າສັງເກດສໍາລັບ Apple. ບໍລິສັດ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການປະດິດສ້າງຂອງຕົນ, ໄດ້ຊັກຊ້າຢູ່ຫລັງຄູ່ແຂ່ງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆໃນຂົງເຂດນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແທນທີ່ຈະສ້າງອຸປະກອນສະບັບແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບຕະຫຼາດເອີຣົບ, Apple ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານພອດ USB-C ໃນທົ່ວໂທລະສັບສະຫຼາດທັງຫມົດຂອງຕົນໃນທົ່ວໂລກ.
ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບການປ່ຽນແປງນີ້ໄປສູ່ການສາກໄຟທົ່ວໄປ. ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງການໃຊ້ສາຍສາກແບບດຽວກັນກັບອຸປະກອນທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ທີ່ເດີນທາງເລື້ອຍໆພົບວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະ, ຍ້ອນວ່າມັນກໍາຈັດຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດສາຍເຄເບີ້ນຫຼາຍສາຍ.
Catherine Warren, ຜູ້ປະກອບການສື່ມວນຊົນແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບການກ້າວໄປສູ່ມາດຕະຖານ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຈາກທັດສະນະຂອງຂ້ອຍ, ມາດຕະຖານໃດກໍ່ຕາມແມ່ນດີ. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວນ້ອຍໆໃນທາງບວກຕໍ່ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້.”
Gay Gordon-Byrne, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງກຸ່ມລິເລີ່ມຜູ້ບໍລິໂພກ Right to Repair Foundation, ຍອມຮັບຄຸນຄ່າຂອງຂໍ້ບັງຄັບຂອງ EU ແຕ່ຍັງມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ແຮງຈູງໃຈຂອງ Apple. ນາງແນະນໍາວ່າ Apple ອາດຈະພະຍາຍາມ overstated ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປ່ຽນແປງນີ້, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສຸກທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງຍັງຄິດວ່າການຮັບຮອງເອົາການສາກໄຟ USB-C ເປັນການພັດທະນາໃນທາງບວກ.
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– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: CBC News