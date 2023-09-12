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Apple ຍອມຮັບການສາກໄຟ USB-C ໃນຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ຍອມຮັບການສາກໄຟ USB-C ໃນຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງ smartwatches ແລະໂທລະສັບຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ມີລັກສະນະໃຫມ່ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການຮັບຮອງເອົາການສາກໄຟ USB-C. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາເອີຣົບໄດ້ກໍານົດວ່າອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີແບບພົກພາທີ່ຂາຍໃນທະວີບຈະຕ້ອງມີການສາກໄຟ USB ໃນທ້າຍປີຫນ້າ.

ການເພີ່ມພອດ USB-C ໃຫ້ກັບ iPhone ທີ່ເປັນສັນຍາລັກແມ່ນການອອກເດີນທາງທີ່ຫນ້າສັງເກດສໍາລັບ Apple. ບໍລິສັດ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການປະດິດສ້າງຂອງຕົນ, ໄດ້ຊັກຊ້າຢູ່ຫລັງຄູ່ແຂ່ງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆໃນຂົງເຂດນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແທນທີ່ຈະສ້າງອຸປະກອນສະບັບແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບຕະຫຼາດເອີຣົບ, Apple ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານພອດ USB-C ໃນທົ່ວໂທລະສັບສະຫຼາດທັງຫມົດຂອງຕົນໃນທົ່ວໂລກ.

ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບການປ່ຽນແປງນີ້ໄປສູ່ການສາກໄຟທົ່ວໄປ. ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງການໃຊ້ສາຍສາກແບບດຽວກັນກັບອຸປະກອນທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ທີ່ເດີນທາງເລື້ອຍໆພົບວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະ, ຍ້ອນວ່າມັນກໍາຈັດຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດສາຍເຄເບີ້ນຫຼາຍສາຍ.

Catherine Warren, ຜູ້ປະກອບການສື່ມວນຊົນແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບການກ້າວໄປສູ່ມາດຕະຖານ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຈາກທັດສະນະຂອງຂ້ອຍ, ມາດຕະຖານໃດກໍ່ຕາມແມ່ນດີ. ນີ້​ແມ່ນ​ບາດກ້າວ​ນ້ອຍໆ​ໃນ​ທາງ​ບວກ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້.”

Gay Gordon-Byrne, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງກຸ່ມລິເລີ່ມຜູ້ບໍລິໂພກ Right to Repair Foundation, ຍອມຮັບຄຸນຄ່າຂອງຂໍ້ບັງຄັບຂອງ EU ແຕ່ຍັງມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ແຮງຈູງໃຈຂອງ Apple. ນາງແນະນໍາວ່າ Apple ອາດຈະພະຍາຍາມ overstated ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປ່ຽນແປງນີ້, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສຸກທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງຍັງຄິດວ່າການຮັບຮອງເອົາການສາກໄຟ USB-C ເປັນການພັດທະນາໃນທາງບວກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: CBC News

By Vicky Stavropoulou

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