Apple ເປີດຕົວຊິບ A17 Pro ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນງານປະຈໍາປີ

Apple ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໂດຍການເປີດເຜີຍຊິບ "Pro" ທໍາອິດຂອງຕົນ, A17 Pro, ໃນລະຫວ່າງເຫດການປະຈໍາປີຂອງຕົນ. ດ້ວຍຂະຫນາດ 3 nanometer, A17 Pro ແມ່ນຊິລິໂຄນມືຖືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຂອງ Apple ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ມີ transistors 17 ພັນລ້ານປະທັບໃຈແລະ CPU ຫົກແກນ. ຊິບໃຫມ່ນີ້ສະຫນອງການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດເມື່ອທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ, A16.
ອີງຕາມ Apple, ສອງແກນປະສິດທິພາບຂອງ A17 Pro ແມ່ນ 10 ເປີເຊັນໄວກວ່າ A16, ໃນຂະນະທີ່ສີ່ແກນປະສິດທິພາບຂອງມັນໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າຕໍ່ວັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, GPU 6-core ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄວກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍກ່ອນແລະແນະນໍາຄຸນສົມບັດກາຟິກຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ຮາດແວທີ່ເລັ່ງການ ray tracing.
ຄວາມສາມາດທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຂອງ A17 Pro ແມ່ນເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈຜູ້ພັດທະນາເກມໂດຍສະເພາະ. ໃນລະຫວ່າງເຫດການ, Apple ປະກາດວ່າຫົວຂໍ້ທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Resident Evil 4, Resident Evil Village, ແລະ The Division Resurgence ຈະຖືກນໍາໄປສູ່ iPhone, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງການຫຼິ້ນເກມຂອງຊິບທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້.
ບາງຄົນອາດຈະສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງ Apple ຈຶ່ງເລືອກໃສ່ປ້າຍຊິບນີ້ໃສ່ A17 Pro. ການຄາດເດົາເກີດຂື້ນວ່າຊິບລຸ້ນນີ້ຈະໃຊ້ໃນ iPhone 16 ໃນປີຫນ້າ. ການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດນີ້ເຮັດໃຫ້ Apple ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ແທນທີ່ຈະມີເຫດຜົນໃນການກໍາຈັດຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງໃນຮູບແບບທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ, ພວກເຂົາສາມາດແນະນໍາຊິບທີ່ຊ້າລົງເລັກນ້ອຍທີ່ຍັງສະຫນອງການຍົກລະດັບຈາກ A16.
ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ອອກມາຈາກເຫດການ 'Wonderlust' ຂອງ Apple, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເກີດຂື້ນກັບຊິບ A17 Pro. ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ Apple ກໍາລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງນະວັດຕະກໍາຊິລິໂຄນມືຖື, ປູທາງໄປສູ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple ເປີດຕົວຊິບ 'Pro' ມືຖືທໍາອິດ, A17 Pro – ບົດຄວາມແຫຼ່ງ