Tata Play Binge ຮ່ວມມືກັບ Apple TV+ ໃນປະເທດອິນເດຍ

ຜູ້ຮວບຮວມຊ່ອງອິນເດຍ, Tata Play Binge, ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Apple TV+ ເພື່ອນຳເອົາຊີຣີ ແລະໜັງຕົ້ນສະບັບທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມມາສູ່ຕະຫຼາດອິນເດຍ. ການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນເປັນອັນທຳອິດຂອງ Apple TV+ ໃນປະເທດອິນເດຍ.

ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືນີ້, ຜູ້ຊົມອິນເດຍຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຊຸດທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ "Ted Lasso," "Shrinking," "Silo," "Hijack," "Foundation," "Tehran," "Servant," "Platonic," "ການແຍກຕົວ", "ການສະແດງຕອນເຊົ້າ," "ເອື້ອຍນ້ອງທີ່ບໍ່ດີ," "ມ້າຊ້າ," ແລະ "ດາວກ່ອນປະຫວັດສາດ." ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູບເງົາຕົ້ນສະບັບຂອງ Apple ລວມທັງ “CODA” ແລະ “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse,” “Ghosted,” ແລະ “The Beanie Bubble” ທີ່ໄດ້ສາຍຮອບປະຖົມມະທັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຍັງຈະມີຢູ່ໃນເວທີ.

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປີດຕົວ, ໄດ້ມີການລິເລີ່ມການໂຄສະນາຫາສຽງດັງຂອງ Bollywood Saif Ali Khan ແລະ Katrina Kaif. ການຮ່ວມມືນີ້ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ Apple TV+ ໃນຕະຫຼາດອິນເດຍຕື່ມອີກ ແລະໃຫ້ຜູ້ຊົມອິນເດຍມີເນື້ອໃນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຊຸດ ແລະຮູບເງົາທີ່ມີແລ້ວໃນ Apple TV+, ເວທີດັ່ງກ່າວຍັງຈະປ່ອຍຮູບເງົາຕົ້ນສະບັບໃໝ່ໃນອິນເດຍ. ບາງສ່ວນຂອງການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງປະກອບມີ "Killers of the Flower Moon" ຂອງ Martin Scorsese ນໍາສະແດງໂດຍ Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, ແລະ Lily Gladstone, ນັກສືບຂ່າວ "Argylle" ກັບ Henry Cavill, Sam Rockwell, ແລະ Bryce Dallas Howard, "Napoleon" ຂອງ Ridley Scott ນໍາສະແດງ. Joaquin Phoenix, ແລະຄຸນສົມບັດການແຂ່ງລົດສູດຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຊື່ຂອງ Joseph Kosinski ກັບ Brad Pitt.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Tata Play Binge ແລະ Apple TV+ ຖືກກໍານົດໃຫ້ກໍານົດຂອບເຂດການຖ່າຍທອດໃນປະເທດອິນເດຍຄືນໃຫມ່, ສະເຫນີທາງເລືອກເນື້ອຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຜູ້ຊົມໃນປະເທດ.

Nippon TV ເປີດຕົວຮູບແບບໃໝ່ທີ່ຕະຫຼາດສິດທິຂອງ MIPCOM

Nippon TV, ຜູ້ລິເລີ່ມຂອງຮູບແບບທີ່ນິຍົມຂອງຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ "Shark Tank," ກໍາລັງຈະເປີດຕົວສີ່ຊັບສິນໃຫມ່ທີ່ຕະຫຼາດສິດທິຂອງ MIPCOM ໃນປະເທດຝຣັ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຮູບແບບທີ່ມີຕົວໜັງສືເອີ້ນວ່າ “ຄູຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ,” ບ່ອນທີ່ຄູສອນຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ກັບຄືນໄປໃນຍຸກສະໄໝເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຜູ້ທີ່ຍູ້ນາງອອກຈາກຫຼັງຄາ.

ສອງຮູບແບບທີ່ບໍ່ມີຕົວຂຽນຍັງຈະຖືກເປີດເຜີຍ, ລວມທັງ "Suspects on the Set," ການປະສົມປະສານຂອງລະຄອນອາຊະຍາກໍາທີ່ມີສະຄິບແລະການຕໍ່ສູ້ການສືບສວນທີ່ບໍ່ມີຕົວຂຽນ, ແລະ "5 Friends, 5 Favours!," ການສະແດງເກມໃນສະຕູດິໂອທີ່ຫມູ່ເພື່ອນແຂ່ງຂັນເພື່ອຊະນະສໍາລັບຄົນດັງຂອງພວກເຂົາ. ເພື່ອນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, Nippon TV ຍັງຈະນຳສະເໜີເລື່ອງອະນິເມະທີ່ມີຊື່ວ່າ “The Apothecary Diaries,” ເຊິ່ງເປັນການປັບຕົວເຂົ້າກັບຊຸດຄວາມລຶກລັບໄລຍະໜຶ່ງທີ່ນິຍົມກັນ ເຊິ່ງມີຍອດຂາຍຫຼາຍກວ່າ 24 ລ້ານຊຸດ.

Nishiyama Mikiko, ຮອງປະທານຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທຸລະກິດທົ່ວໂລກທີ່ Nippon TV, ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແລະການຈໍາຫນ່າຍຂອງຕົນ. Nippon TV ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຜະລິດລາຍການຕົ້ນສະບັບແລະຄົ້ນຫາການປັບຕົວຊຸດໃນຕະຫຼາດສາກົນໂດຍຜ່ານຄູ່ຮ່ວມງານແລະຮຸ່ນທົດລອງທີ່ຜະລິດແລະອອກອາກາດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ຮູບແບບໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຈາກ Nippon TV ສັນຍາວ່າຈະນຳເອົາເນື້ອຫາທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມມາສູ່ຜູ້ຊົມທັງໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

Black Mandala ໄດ້ຮັບສິດທິການຂາຍໂລກເພື່ອ "ສິ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ"

Black Mandala, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຮູບເງົາປະເພດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນິວຊີແລນ, ໄດ້ຮັບປະກັນສິດທິການຂາຍຂອງໂລກໃຫ້ກັບຮູບເງົາສະຫຍອງຂວັນ "What Lurks Beneath." ກຳກັບໂດຍ Jamie Bailey, ຮູບເງົາແມ່ນຕັ້ງອ້ອມຮອບລູກເຮືອຂອງເຮືອດຳນ້ຳຂອງກອງທັບເຮືອທີ່ປະສົບກັບຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານນິວເຄລຍ ແລະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ III. ເມື່ອຜູ້ຍິງເປືອຍກາຍລຶກລັບປະກົດຕົວ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສົງໃສວ່ານາງອາດຈະເປັນນັກແຊກຊຶມຂອງລັດເຊຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັນທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່ານາງເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍ.

ນັກສະແດງຂອງ “What Lurks Beneath” ລວມມີ Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, ແລະຜູ້ມາໃໝ່ Dela Reilley. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວໄດ້ສາຍຮອບປະຖົມມະທັດທົ່ວໂລກໃນງານບຸນຮູບເງົາ Buffalo Dreams Fantastic ໃນລັດນິວຢອກ.

ຜະລິດໂດຍ Mem Ferda ຂອງ FilmCore ແລະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຜະລິດໂດຍ Ken Bressers ຂອງ Dystopian Films ສົມທົບກັບ Bailey's Into Frame Films, "What Lurks Beneath" ສະເຫນີປະສົບການ cinematic ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນແລະເຂັ້ມຂຸ້ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກຮູບເງົາປະເພດ.

Alan Carr ເປັນເຈົ້າພາບ BBC Quiz Show "Picture Slam"

"RuPaul's Drag Race UK" ຜູ້ພິພາກສາແລະ "Interior Design Masters Presenter" Alan Carr ຮັບບົດບາດເປັນເຈົ້າພາບສໍາລັບ BBC Quiz show "Picture Slam." ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຮອບ, ສາມ​ທີມ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສອງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ດ້ວຍ​ຄະ​ນະ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ພາບ​ຈາກ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ທີມງານຕ້ອງລະບຸຮູບພາບຕໍ່ກັບໂມງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການລ້າງກະດານເຕັມທີ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງຈະສົ່ງເງິນໂບນັດໃຫ້ກັບທີມ.

ທີມທີ່ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍຈະມີໂອກາດຊະນະລາງວັນ £10,000 (12,500 ໂດລາ) ຖ້າພວກເຂົາສາມາດຕັ້ງຊື່ທຸກຮູບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. “Picture Slam” ສະເໜີຮູບແບບການສະແດງຄຳຖາມທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະໄວເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊົມໄດ້ທົດສອບຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ແຂ່ງຂັນເພື່ອຮັບລາງວັນເປັນເງິນສົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]

– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3]

– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 4]