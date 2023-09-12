Apple ຮ່ວມມືກັບ Tata Play Binge ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ Apple TV+

Apple ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຮວບຮວມຊ່ອງສະຕຣີມມິງອິນເດຍ, Tata Play Binge, ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ Apple TV+ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸດຊັ້ນນໍາ. ຊຸດ, ລາຄາ 399 ຮູເບີນຕໍ່ເດືອນ, ລວມມີ 27 ບໍລິການວິດີໂອ, ເຊັ່ນ Disney Hotstar ແລະ LionsgatePLAY, ແລະອື່ນໆ.
ການຮ່ວມມືນີ້ເຮັດໃຫ້ Apple ສາມາດຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງລາຍການໂທລະພາບຕົ້ນສະບັບແລະຮູບເງົາຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດທີ່ມັນຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການໄດ້ຮັບ traction ທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ Apple TV+ ໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ, ຫ້ອງສະຫມຸດເນື້ອຫາສາກົນຂອງມັນຍັງມີຈໍາກັດ, ຂັດຂວາງການອຸທອນຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ.
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ Tata Play Binge, Apple TV+ ສາມາດຮັກສາຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນພາກພື້ນ. ການຮ່ວມມືນີ້ຍັງຮັກສາປະຕູເປີດສໍາລັບການລົງທຶນໃນອະນາຄົດທີ່ມີທ່າແຮງໃນເນື້ອຫາຕົ້ນສະບັບໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຖ້າມັນສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດຂອງ Apple.
ກ່ອນໜ້ານີ້ Apple ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ບ່ອນທີ່ມັນໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Canal ເພື່ອລວມເອົາເນື້ອຫາ Apple TV+ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນຊຸດເຄືອຂ່າຍ Canal+. ບາງລາຍການ Apple TV+ ຍັງອອກອາກາດຢູ່ຊ່ອງ Canal+ TV.
ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີ Apple TV+, Tata Play Binge ໄດ້ອອກໂຄສະນາໃໝ່ໃນທົ່ວໂທລະພາບອັດສະລິຍະ ແລະແອັບຯມືຖືຂອງມັນ. ໂດຍສະເພາະ, ໂຄສະນາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີ Apple TV+ ໃນອຸປະກອນ Android, ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດຕົວແອັບຯ Apple TV ສໍາລັບໂທລະສັບ Android.
ຫນ້າສົນໃຈ, ໂຄສະນາ Tata Play Binge ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການອ້າງເຖິງຊຸດຕົ້ນສະບັບຂອງ Apple 'Shantaram', ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການສົນທະນາພາສາອິນເດຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີການບໍລິການ, 'Shantaram' ໄດ້ຖືກຍົກເລີກຫຼັງຈາກຫນຶ່ງລະດູການເນື່ອງຈາກການທົບທວນຄືນທີ່ບໍ່ດີແລະຜູ້ຊົມຕ່ໍາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Apple ແລະ Tata Play Binge ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ Apple TV+ ໃນຕະຫຼາດອິນເດຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການວິດີໂອທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ການຮ່ວມມືນີ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດຂອງ Apple ທີ່ຈະຍັງຄົງມີການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົງທຶນໃນເນື້ອຫາຕົ້ນສະບັບໃນທ້ອງຖິ່ນໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]