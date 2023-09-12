Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອິນເດຍໃນວັນຂາຍເປີດຕົວ

Apple ວາງແຜນທີ່ຈະປ່ອຍ iPhone 15, ເຊິ່ງຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ໃນມື້ທໍາອິດຂອງການເປີດຕົວທົ່ວໂລກ, ອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມາຈາກປະເທດຈີນ, ນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງ ທຳ ອິດທີ່ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດທີ່ປະກອບຢູ່ໃນອິນເດຍຈະມີໃຫ້ຊື້ໃນທັນທີ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອິນເດຍແລະເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງຈາກຍຸດທະສາດທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple ໃນການຂາຍອຸປະກອນທີ່ຜະລິດຈາກຈີນເປັນຕົ້ນຕໍໃນທົ່ວໂລກ.
Apple ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານຂອງຕົນໃນອິນເດຍແລະຖານການຜະລິດຕົ້ນຕໍຂອງຕົນໃນປະເທດຈີນ. ບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດ iPhone 15 ຢູ່ໂຮງງານຂອງຜູ້ສະຫນອງໃນລັດ Tamil Nadu ໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອາດຈະມີຄວາມລ່າຊ້າເລັກນ້ອຍໃນການມີອຸປະກອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອິນເດຍເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ.
iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປັນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຂອງ Apple ໃນສາມປີ, ມີການຍົກລະດັບລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທົ່ວຂອບເຂດແລະການປັບປຸງໂປເຊດເຊີ 3-nanometer ສໍາລັບຮຸ່ນ Pro. ຊຸດໃຫມ່ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂອງການຂາຍຂອງ Apple, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດໄດ້ລາຍງານວ່າການຂາຍຫຼຸດລົງສາມໄຕມາດຕິດຕໍ່ກັນ.
ອິນເດຍໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ Apple ເປັນຜົນມາຈາກແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານອິນເດຍເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Apple ໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍນອກເຫນືອຈາກຈີນທ່າມກາງຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານການຄ້າ. ປະເທດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ພິສູດວ່າເປັນຕະຫຼາດທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບ Apple, ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວສອງຕົວເລກຂອງການຂາຍ iPhone ໃນປະເທດອິນເດຍໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກຈາກໂຮງງານຂອງ Foxconn Technology Group ໃນ Tamil Nadu, ຜູ້ຜະລິດ Apple ອື່ນໆໃນປະເທດອິນເດຍ, ລວມທັງ Pegatron Corp. ແລະໂຮງງານຜະລິດ Wistron Corp. ໃນໄວໆນີ້, ກຸ່ມ Tata ໄດ້ມາ, ຍັງຄາດວ່າຈະປະກອບ iPhone 15.
Apple ຖືວ່າອິນເດຍເປັນທັງໂອກາດໃນການຂາຍຍ່ອຍ ແລະເປັນພື້ນຖານການຜະລິດທີ່ສຳຄັນໃນໄລຍະຍາວ, ພິສູດໄດ້ໂດຍການເປີດຮ້ານທຳອິດໃນປະເທດອິນເດຍໃນປີນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bloomberg News.