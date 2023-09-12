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Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອິນເດຍໃນວັນຂາຍເປີດຕົວທົ່ວໂລກ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອິນເດຍໃນວັນຂາຍເປີດຕົວທົ່ວໂລກ

Apple Inc. ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດຂອງຕົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໂດຍອິນເດຍໃນມື້ທໍາອິດຂອງການຂາຍ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ອຸປະກອນທີ່ປະກອບຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຈະມີຢູ່ໃນວັນເປີດຕົວທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງ iPhone 15 ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຍັງມາຈາກປະເທດຈີນ, ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອິນເດຍແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Apple ທີ່ຈະຫຼາກຫຼາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

iPhone 15 ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານ, ໂດຍການຂາຍເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ຫຼືອາທິດຫຼັງຈາກເຫດການ. ການຜະລິດ iPhone 15 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ຢູ່ທີ່ໂຮງງານໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດ Tamil Nadu, ດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ສະຫນອງ Foxconn Technology Group. ເຖິງແມ່ນວ່າການຊັກຊ້າເລັກນ້ອຍອາດຈະເກີດຂື້ນຍ້ອນການຂັດຂວາງການຂົນສົ່ງ, ຈຸດສຸມຂອງ Apple ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານຂອງອິນເດຍແລະຈີນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.

ແຮງຈູງໃຈຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ສົມທົບກັບຍຸດທະສາດຂອງ Apple ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຈາກຈີນທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍເປັນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ Apple. ກ່ອນ iPhone 14, ພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງຜົນຜະລິດທົ່ວໂລກຂອງ Apple ໄດ້ຖືກປະກອບຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, ມີການຊັກຊ້າ 7 ຫາ XNUMX ເດືອນເມື່ອທຽບກັບການຜະລິດຂອງຈີນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມລ່າຊ້າໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ Apple ສາມາດປະກອບ XNUMX% ຂອງ iPhone ຂອງຕົນໃນປະເທດອິນເດຍໃນທ້າຍເດືອນມີນາ.

iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປັນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຂອງອຸປະກອນ, ໂດຍມີການປັບປຸງລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນທົ່ວຂອບເຂດແລະຮຸ່ນ Pro ທີ່ມີໂປເຊດເຊີ 3-nanometer ຍົກລະດັບ. ຊຸດໃຫມ່ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ Apple ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂາຍຄືນໃຫມ່, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດລາຍງານວ່າການຂາຍຫຼຸດລົງສາມໄຕມາດຕິດຕໍ່ກັນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ອ່ອນແອໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນສະຫະລັດ, ຈີນ, ແລະເອີຣົບ.

ຈຸດສຸມຂອງ Apple ກ່ຽວກັບອິນເດຍຂະຫຍາຍອອກໄປນອກການຜະລິດ, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດໄດ້ເປີດຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທໍາອິດໃນປະເທດໃນປີນີ້. ດ້ວຍຕະຫຼາດທີ່ເຕີບໂຕໄວແລະຍອດຂາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ອິນເດຍຖືກເບິ່ງວ່າເປັນທັງໂອກາດການຂາຍຍ່ອຍແລະເປັນພື້ນຖານການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ gadgets ຂອງ Apple ໃນໄລຍະຍາວ. ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ Pegatron Corp. ແລະໂຮງງານ Wistron Corp. ໃນໄວໆນີ້ຈະຊື້ໂດຍກຸ່ມ Tata, ຍັງຄາດວ່າຈະປະກອບ iPhone 15 ໃນປະເທດອິນເດຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Hindustan Times
- ຂ່າວ Bloomberg

By Mampho Brescia

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