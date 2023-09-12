Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 ໃໝ່ ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ

ບໍ່ດົນມານີ້, Apple ໄດ້ປະກາດ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງຕົນໃນງານເປີດຕົວປະຈໍາປີຂອງຕົນໃນ Cupertino, California. ນອກເໜືອໄປຈາກ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງແລ້ວ, ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີຍັກໃຫຍ່ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີ Apple Watches, Airpods ແລະອຸປະກອນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ.
iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປັນການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຄຸນສົມບັດນະວັດກໍາແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບອຸປະກອນໄດ້ຖືກຈໍາກັດໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ຍ້ອນວ່າຂ່າວລືແລະການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄາດຫວັງ.
ແຕ່ iPhone 15 ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນດຽວທີ່ Apple ເປີດຕົວໃນງານ. ບໍລິສັດຍັງແນະນໍາ Apple Watches ໃໝ່, ເຊິ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດການຕິດຕາມສຸຂະພາບແລະການສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ກໍາລັງເປີດຕົວ Airpods ໃຫມ່, ເຊິ່ງອາດຈະສະຫນອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບສຽງແລະການຍົກເລີກສຽງລົບກວນ.
ເຫດການເປີດຕົວປະຈໍາປີນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກເຕັກໂນໂລຢີແລະແຟນ Apple ຄືກັນ. ມັນໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະເບິ່ງອະນາຄົດຂອງສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple ແລະເບິ່ງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼ້າສຸດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຍັງເປັນເວທີສໍາລັບ Apple ໃນການສະແດງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການປະດິດສ້າງແລະການອອກແບບ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫດການເປີດຕົວ Apple ທີ່ຜ່ານມາ, iPhone ໃຫມ່ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆແມ່ນແນ່ໃຈວ່າຈະສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Apple ມີປະຫວັດການກໍານົດແນວໂນ້ມແລະການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນໂລກຂອງເຕັກໂນໂລຢີ. ດ້ວຍການເປີດເຜີຍ iPhone 15 ແລະຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ອື່ນໆ, Apple ຍັງສືບຕໍ່ແຂງແກ່ນໃນຖານະເປັນຜູ້ປະດິດສ້າງຊັ້ນນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— CBS Philadelphia