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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 ໃໝ່ ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 ໃໝ່ ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ

ບໍ່ດົນມານີ້, Apple ໄດ້ປະກາດ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງຕົນໃນງານເປີດຕົວປະຈໍາປີຂອງຕົນໃນ Cupertino, California. ນອກເໜືອໄປຈາກ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງແລ້ວ, ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີຍັກໃຫຍ່ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີ Apple Watches, Airpods ແລະອຸປະກອນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ.

iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປັນການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຄຸນສົມບັດນະວັດກໍາແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບອຸປະກອນໄດ້ຖືກຈໍາກັດໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ຍ້ອນວ່າຂ່າວລືແລະການຮົ່ວໄຫຼໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄາດຫວັງ.

ແຕ່ iPhone 15 ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນດຽວທີ່ Apple ເປີດຕົວໃນງານ. ບໍລິສັດຍັງແນະນໍາ Apple Watches ໃໝ່, ເຊິ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດການຕິດຕາມສຸຂະພາບແລະການສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ກໍາລັງເປີດຕົວ Airpods ໃຫມ່, ເຊິ່ງອາດຈະສະຫນອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບສຽງແລະການຍົກເລີກສຽງລົບກວນ.

ເຫດການເປີດຕົວປະຈໍາປີນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກເຕັກໂນໂລຢີແລະແຟນ Apple ຄືກັນ. ມັນໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະເບິ່ງອະນາຄົດຂອງສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple ແລະເບິ່ງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼ້າສຸດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຍັງເປັນເວທີສໍາລັບ Apple ໃນການສະແດງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການປະດິດສ້າງແລະການອອກແບບ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫດການເປີດຕົວ Apple ທີ່ຜ່ານມາ, iPhone ໃຫມ່ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆແມ່ນແນ່ໃຈວ່າຈະສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Apple ມີປະຫວັດການກໍານົດແນວໂນ້ມແລະການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນໂລກຂອງເຕັກໂນໂລຢີ. ດ້ວຍການເປີດເຜີຍ iPhone 15 ແລະຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ອື່ນໆ, Apple ຍັງສືບຕໍ່ແຂງແກ່ນໃນຖານະເປັນຜູ້ປະດິດສ້າງຊັ້ນນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— CBS Philadelphia

By Robert Andrew

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