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ລາຍງານວ່າ Apple ໄດ້ປ່ຽນເປັນພອດສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ iPhone 15

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ລາຍງານວ່າ Apple ໄດ້ປ່ຽນເປັນພອດສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ iPhone 15

Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ່ຽນວິທີການສາກ iPhone ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ໂດຍມີລາຍງານຂ່າວວ່າ iPhone 15 ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້ ຈະມີພອດສາກໄຟ USB-C ແທນທີ່ Port Lightning ທີ່ໃຊ້ໃນລຸ້ນທີ່ຜ່ານມາ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະນຳໃຊ້ກັບທຸກລຸ້ນ iPhone 15. ພອດ USB-C ຖືກໃຊ້ແລ້ວໃນອຸປະກອນ Apple ອື່ນໆເຊັ່ນ MacBooks ແລະ iPads, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີຈາກບໍລິສັດອື່ນໆ.

ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໂດຍ Apple ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ສະພາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ອະນຸມັດ, ບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ຊ່ອງສຽບ USB-C ໃນໂທລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບທັງໝົດທີ່ຂາຍໃນສະຫະພາບເອີຣົບ. ບັນດາບໍລິສັດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດນີ້ໃນທ້າຍປີ 2024. ແລັບທັອບຍັງຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດ USB-C ໃນ EU ໃນປີ 2026.

Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ໃນງານ "Wonderlust" ຂອງຕົນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ. iPhones ໄດ້ກວມເອົາສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງຍອດຂາຍສຸດທິຂອງ Apple, ສ້າງລາຍຮັບ 156.78 ຕື້ໂດລາໃນສາມໄຕມາດທໍາອິດຂອງງົບປະມານ 2023. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດລົງ. ປະມານ 3.7% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ 2022.

ສ່ວນ iPhone ຂອງ Apple ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2023 ຂອງ​ປີ 39.67 ມີ​ມູນ​ຄ່າ 2.4 ຕື້​ໂດ​ລາ, ຫຼຸດ​ລົງ XNUMX% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ​ກ່ອນ. CFO ຂອງ Apple, Lucas Maestri, ສະແດງຄວາມເຫັນໃນແງ່ດີສໍາລັບໄຕມາດທີ່ສີ່, ຄາດວ່າຈະມີການປັບປຸງໃນສ່ວນ iPhone ແລະການບໍລິການ. ໃນເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງ, Apple ອາດຈະແນະນໍາຊຸດທີ່ເກົ້າຂອງ Apple Watch.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN ທຸ​ລະ​ກິດ​
- ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​
- Apple ຖະແຫຼງຂ່າວ

By Vicky Stavropoulou

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