ລາຍງານວ່າ Apple ໄດ້ປ່ຽນເປັນພອດສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ iPhone 15

Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ່ຽນວິທີການສາກ iPhone ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ໂດຍມີລາຍງານຂ່າວວ່າ iPhone 15 ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້ ຈະມີພອດສາກໄຟ USB-C ແທນທີ່ Port Lightning ທີ່ໃຊ້ໃນລຸ້ນທີ່ຜ່ານມາ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະນຳໃຊ້ກັບທຸກລຸ້ນ iPhone 15. ພອດ USB-C ຖືກໃຊ້ແລ້ວໃນອຸປະກອນ Apple ອື່ນໆເຊັ່ນ MacBooks ແລະ iPads, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີຈາກບໍລິສັດອື່ນໆ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໂດຍ Apple ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ສະພາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ອະນຸມັດ, ບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ຊ່ອງສຽບ USB-C ໃນໂທລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບທັງໝົດທີ່ຂາຍໃນສະຫະພາບເອີຣົບ. ບັນດາບໍລິສັດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດນີ້ໃນທ້າຍປີ 2024. ແລັບທັອບຍັງຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດ USB-C ໃນ EU ໃນປີ 2026.
Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ໃນງານ "Wonderlust" ຂອງຕົນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ. iPhones ໄດ້ກວມເອົາສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງຍອດຂາຍສຸດທິຂອງ Apple, ສ້າງລາຍຮັບ 156.78 ຕື້ໂດລາໃນສາມໄຕມາດທໍາອິດຂອງງົບປະມານ 2023. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດລົງ. ປະມານ 3.7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022.
ສ່ວນ iPhone ຂອງ Apple ໃນໄຕມາດທີ 2023 ຂອງປີ 39.67 ມີມູນຄ່າ 2.4 ຕື້ໂດລາ, ຫຼຸດລົງ XNUMX% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ. CFO ຂອງ Apple, Lucas Maestri, ສະແດງຄວາມເຫັນໃນແງ່ດີສໍາລັບໄຕມາດທີ່ສີ່, ຄາດວ່າຈະມີການປັບປຸງໃນສ່ວນ iPhone ແລະການບໍລິການ. ໃນເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງ, Apple ອາດຈະແນະນໍາຊຸດທີ່ເກົ້າຂອງ Apple Watch.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN ທຸລະກິດ
- ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ
- Apple ຖະແຫຼງຂ່າວ