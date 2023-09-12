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Qualcomm ເຊັນສັນຍາກັບ Apple ສໍາລັບຊິບ 5G ຈົນຮອດປີ 2026

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Qualcomm ເຊັນສັນຍາກັບ Apple ສໍາລັບຊິບ 5G ຈົນຮອດປີ 2026

Qualcomm ໄດ້ປະກາດວ່າໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບ Apple ໃນການສະຫນອງຊິບ 5G ຈົນກ່ວາຢ່າງຫນ້ອຍ 2026. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສໍາພັນອັນຍາວນານລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດແລະຮັບປະກັນຕໍາແຫນ່ງຂອງ Qualcomm ເປັນຜູ້ອອກແບບຊັ້ນນໍາຂອງຊິບໂມເດັມສໍາລັບອຸປະກອນໂທລະສັບຂອງ Apple.

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ Apple ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດຈີນແລະກໍາລັງຊອກຫາການເສີມສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງຕົນຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ Qualcomm, Apple ຮັບປະກັນການສະຫນອງທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງຊິບ 5G ສໍາລັບໂທລະສັບຂອງຕົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໂມເດັມຂອງຕົນເອງ.

ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການສະໜອງຊິບກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ໄດ້ເຊັນໃນປີ 2019, ເຊິ່ງປະຕິບັດຕາມການສູ້ຮົບທາງກົດໝາຍທີ່ຍາວນານລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງໃຫມ່, Qualcomm ຈະສະຫນອງຊິບສໍາລັບໂທລະສັບ Apple ທີ່ກໍານົດຈະປ່ອຍອອກມາໃນແຕ່ລະປີຈົນກ່ວາ 2026. ມູນຄ່າຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະຄ້າຍຄືກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນຂະນະທີ່ Apple ກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເທກໂນໂລຍີໂມເດັມຂອງຕົນເອງແລະໄດ້ຮັບຫນ່ວຍງານໂມເດັມຂອງ Intel ໃນປີ 2019, ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມັນມີແຜນທີ່ຈະປະຕິບັດຊິບຂອງຕົນເອງໄວເທົ່າໃດ. Qualcomm ຄາດຄະເນວ່າມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງ iPhone ຂອງ Apple ທີ່ຈະໃຊ້ຊິບຂອງຕົນໃນປີ 2026, ແຕ່ການຄາດຄະເນນີ້ອາດຈະເປັນແບບອະນຸລັກ, ຍ້ອນວ່າການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງ Qualcomm ກັບ Apple ໄດ້ຄາດຄະເນການຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາຫນ້ອຍລົງ.

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງຢືນຢັນຄືນຂໍ້ຕົກລົງການອະນຸຍາດສິດທິບັດທີ່ໄດ້ລົງນາມລະຫວ່າງ Qualcomm ແລະ Apple ໃນປີ 2019, ເຊິ່ງມີກຳນົດຈະໝົດອາຍຸໃນປີ 2025 ແຕ່ສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້ອີກ XNUMX ປີ. ການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບທັງສອງບໍລິສັດ, ຍ້ອນວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ Qualcomm ສາມາດຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ສະຫນອງທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບ Apple ໃນຂະນະທີ່ Apple ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຊໍານານຂອງ Qualcomm ໃນການອອກແບບຊິບໂມເດັມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ບົດຄວາມ: "Qualcomm ເຊັນສັນຍາກັບ Apple ເພື່ອສະຫນອງຊິບ 5G ຈົນກ່ວາຢ່າງຫນ້ອຍ 2026" - Reuters

- Susannah Streeter, ຫົວຫນ້າການເງິນແລະຕະຫຼາດຢູ່ Hargreaves Lansdown

- ບົດບັນທຶກການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກວິເຄາະ UBS

– ຂໍ້ຕົກລົງການອອກໃບອະນຸຍາດຂອງ Qualcomm ແລະ Apple

By Gabriel Botha

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