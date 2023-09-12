ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ເວັບໄຊທ໌ Apple Store ໄປແບບ Offline ກ່ອນການເປີດຕົວ iPhone 15

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ເວັບໄຊທ໌ Apple Store ໄປແບບ Offline ກ່ອນການເປີດຕົວ iPhone 15

ເວັບໄຊທ໌ Apple Store ໄດ້ປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ, ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ. ຫນ້າທີ່ດິນໄດ້ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ລະບຸວ່າເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫມ່ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວກວດເບິ່ງຄືນໃນໄວໆນີ້. ໂລໂກ້ Apple ແບບເຄື່ອນໄຫວສີຟ້າ ແລະ ສີຂີ້ເຖົ່າ, ທີ່ກ່ຽວພັນກັບເຫດການເປີດຕົວ iPhone 15, ໄດ້ຖືກສະແດງພ້ອມກັບລິ້ງທີ່ເຮັດວຽກກັບການຖ່າຍທອດສົດ.

CEO Tim Cook ຂອງ Apple ແມ່ນກໍານົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນເຮືອທຸງຂອງບໍລິສັດລຸ້ນຫລ້າສຸດໃນເວລາ 1 ໂມງ ET ຈາກ Apple Park's Steve Jobs Theatre. ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າອຸປະຕິເຫດເວັບໄຊທ໌ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມສົນໃຈຢ່າງລົ້ນເຫຼືອໃນ iPhone 15 ຫຼືຖ້າ Apple ກໍາລັງປ່ຽນແປງຕະຫຼາດອອນໄລນ໌.

iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້, ໂດຍມີສາມຮຸ່ນທີ່ມີລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮຸ່ນມາດຕະຖານຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 799, ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກ Pro Max ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ $ 1,099. ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງໃນ iPhone 15 ແມ່ນການຮັບຮອງເອົາພອດສາກໄຟມາດຕະຖານ USB-C, ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຫມາຍເຖິງການອອກຈາກຊ່ອງສຽບສາຍສາກ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Apple.

ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone 15 ປະກອບມີການແນະນໍາ "ປຸ່ມປະຕິບັດ", ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງຫນ້າທີ່ແລະການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆໄດ້ໄວໂດຍບໍ່ຕ້ອງປົດລັອກອຸປະກອນຫຼືນໍາທາງຜ່ານແອັບຯ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດແມ່ນຂາດແຄນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າປຸ່ມນີ້ສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ iPhone 15 Pro ຈາກລຸ້ນກ່ອນ.

ປົກກະຕິແລ້ວ Apple ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ແລະ iPhone 14 ໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້. ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບັນລຸມູນຄ່າຕະຫຼາດເປັນສະຖິຕິ 3 ພັນຕື້ໂດລາ, ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການຊື້ຂາຍໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: New York Post, MacRumors, The Associated Press

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ