ເວັບໄຊທ໌ Apple Store ໄປແບບ Offline ກ່ອນການເປີດຕົວ iPhone 15

ເວັບໄຊທ໌ Apple Store ໄດ້ປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ, ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ. ຫນ້າທີ່ດິນໄດ້ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ລະບຸວ່າເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫມ່ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວກວດເບິ່ງຄືນໃນໄວໆນີ້. ໂລໂກ້ Apple ແບບເຄື່ອນໄຫວສີຟ້າ ແລະ ສີຂີ້ເຖົ່າ, ທີ່ກ່ຽວພັນກັບເຫດການເປີດຕົວ iPhone 15, ໄດ້ຖືກສະແດງພ້ອມກັບລິ້ງທີ່ເຮັດວຽກກັບການຖ່າຍທອດສົດ.

CEO Tim Cook ຂອງ Apple ແມ່ນກໍານົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນເຮືອທຸງຂອງບໍລິສັດລຸ້ນຫລ້າສຸດໃນເວລາ 1 ໂມງ ET ຈາກ Apple Park's Steve Jobs Theatre. ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າອຸປະຕິເຫດເວັບໄຊທ໌ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມສົນໃຈຢ່າງລົ້ນເຫຼືອໃນ iPhone 15 ຫຼືຖ້າ Apple ກໍາລັງປ່ຽນແປງຕະຫຼາດອອນໄລນ໌.

iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້, ໂດຍມີສາມຮຸ່ນທີ່ມີລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮຸ່ນມາດຕະຖານຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 799, ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກ Pro Max ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ $ 1,099. ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງໃນ iPhone 15 ແມ່ນການຮັບຮອງເອົາພອດສາກໄຟມາດຕະຖານ USB-C, ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຫມາຍເຖິງການອອກຈາກຊ່ອງສຽບສາຍສາກ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Apple.

ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ iPhone 15 ປະກອບມີການແນະນໍາ "ປຸ່ມປະຕິບັດ", ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງຫນ້າທີ່ແລະການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆໄດ້ໄວໂດຍບໍ່ຕ້ອງປົດລັອກອຸປະກອນຫຼືນໍາທາງຜ່ານແອັບຯ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດແມ່ນຂາດແຄນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າປຸ່ມນີ້ສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ iPhone 15 Pro ຈາກລຸ້ນກ່ອນ.

ປົກກະຕິແລ້ວ Apple ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ແລະ iPhone 14 ໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້. ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບັນລຸມູນຄ່າຕະຫຼາດເປັນສະຖິຕິ 3 ພັນຕື້ໂດລາ, ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການຊື້ຂາຍໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: New York Post, MacRumors, The Associated Press