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Apple ຈະປ່ອຍ iPhone 15 ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອິນເດຍໃນມື້ເປີດຕົວການຂາຍທົ່ວໂລກ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Apple ຈະປ່ອຍ iPhone 15 ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອິນເດຍໃນມື້ເປີດຕົວການຂາຍທົ່ວໂລກ

Apple ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone 15, ເຊິ່ງຈະຖືກປະກອບໃນປະເທດອິນເດຍ, ໃນມື້ເປີດຕົວທົ່ວໂລກ, ອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຍັງຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອອກຈາກຍຸດທະສາດທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple ໃນການຂາຍອຸປະກອນທີ່ຜະລິດຈາກຈີນສ່ວນໃຫຍ່. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອິນເດຍແລະຫມາຍເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Apple ເພື່ອຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຖານການຜະລິດອິນເດຍແລະຈີນ.

Apple ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Cupertino ໄດ້ເລີ່ມຜະລິດ iPhone 15 ຢູ່ໂຮງງານແຫ່ງນຶ່ງໃນ Tamil Nadu, ປະເທດອິນເດຍໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມລ່າຊ້າເລັກນ້ອຍອາດຈະເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຂັດຂວາງການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້. Apple ໄດ້​ເພີ່ມ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ iPhone ທີ່​ປະກອບ​ຢູ່​ໃນ​ອິນ​ເດຍ, ຂຶ້ນ​ເຖິງ 7% ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ມີນາ. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ Narendra Modi ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງ Apple ທີ່ຈະຫຼາກຫຼາຍການຜະລິດຂອງຕົນນອກເຫນືອຈາກຈີນທ່າມກາງສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນ.

iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປັນການປັບປຸງອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຮອບສາມປີ, ມີການຍົກລະດັບລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະໂປເຊດເຊີສາມນາໂນແມັດທີ່ປັບປຸງໃນຮຸ່ນ Pro. ຊຸດໃຫມ່ນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຟື້ນຟູການຂາຍຂອງ Apple, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດລາຍງານວ່າການຂາຍຫຼຸດລົງໃນໄຕມາດທີສາມຕິດຕໍ່ກັນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ອ່ອນແອໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ, ຈີນ, ແລະເອີຣົບ.

Apple ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການມີຢູ່ໃນອິນເດຍ, ເປີດຮ້ານທໍາອິດໃນປະເທດໃນປີນີ້. ຕະຫຼາດອິນເດຍຖືກເບິ່ງວ່າເປັນທັງໂອກາດການຂາຍຍ່ອຍແລະເປັນພື້ນຖານການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ gadgets ຂອງ Apple ໃນໄລຍະຍາວ. ໃນໄຕມາດຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ, ການຂາຍ iPhone ໃນປະເທດອິນເດຍປະສົບກັບການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກ, ເຖິງລະດັບສູງໃຫມ່.

ຜູ້ຜະລິດ Apple ອື່ນໆໃນປະເທດອິນເດຍ, ເຊັ່ນ Pegatron Corp ແລະໂຮງງານຜະລິດ Wistron Corp ໃນໄວໆນີ້ຈະຖືກຊື້ໂດຍ Tata Group, ຄາດວ່າຈະເລີ່ມປະກອບ iPhone 15 ເຊັ່ນກັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bloomberg News

By Gabriel Botha

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