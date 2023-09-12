ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຟ້າ: Apple ຮັບເອົາ USB-C

Apple ອຳລາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຕົນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022, ແທນທີ່ມັນດ້ວຍພອດ USB-C ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ໄດ້ຮັບໃຊ້ຜູ້ໃຊ້ Apple ໄດ້ດີໃນໄລຍະຫນຶ່ງທົດສະວັດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸປະກອນທີ່ຫິວພະລັງງານແລະການຊຸກຍູ້ການ charger ມາດຕະຖານໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ Apple ເຮັດສະຫຼັບ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Apple ໄດ້ເລີ່ມນໍາສະເຫນີ USB-C ໃຫ້ກັບສາຍຂອງຕົນ, ໂດຍ iPad Pro ຮຸ່ນທີ່ນໍາໃຊ້ພອດໃຫມ່ໃນປີ 2018, ຕາມດ້ວຍ iPad Air ໃນປີ 2020 ແລະ iPad ຮຸ່ນທີ 10 ໃນປີ 2022. ນອກຈາກນັ້ນ, ຣີໂໝດ Apple TV 4K ຍັງ ມີຊ່ອງສຽບ USB-C. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ USB-C ໄດ້ຖືກເລັ່ງໂດຍຄໍາສັ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ອຸປະກອນທັງຫມົດ, ລວມທັງໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແລະໂນດບຸກເຖິງ 100W, ຕ້ອງມີພອດ USB-C.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຜູ້ຜະລິດອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຍອມຮັບເອົາ USB-C, ນໍາໄປສູ່ການຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານທົ່ວໂລກຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Apple ສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ຈຳກັດຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈຳກັດ.
ໃນຂະນະທີ່ການຊຸກຍູ້ຂອງ Apple ສໍາລັບເທກໂນໂລຍີໄຮ້ສາຍແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ສະຫຼັບກັບ USB-C ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະດວກເມື່ອຕ້ອງການ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຢືມເຄື່ອງສາກຈາກຜູ້ໃຊ້ Android ຫຼືຊອກຫາເຄື່ອງສາກທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ໃນຂະນະເດີນທາງ, ພື້ນທີ່ທົ່ວໆໄປຂອງ USB-C ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍກວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ການສິ້ນສຸດຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດຂອງ Apple, ມັນສອດຄ່ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ການແກ້ໄຂການສາກໄຟມາດຕະຖານ. USB-C ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີທາງເລືອກທີ່ຍືດຫຍຸ່ນແລະສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການເປີດແລະເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ລັດຖະສະພາເອີຣົບ: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220217IPR14210/meps-call-for-a-common-charger-for-all-mobiles-and-new-rules- tackling-e-ສິ່ງເສດເຫຼືອ
- Apple: https://www.apple.com/newsroom/2022/09/apple-introduces-iphone-15-and-airpods-3/