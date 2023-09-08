Apple ປ່ອຍອັບເດດທີ່ສຳຄັນເພື່ອປ້ອງກັນ iPhones ຈາກແຮກເກີ

ບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ອອກການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ iPhones ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກຄວາມພະຍາຍາມ hacking ທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແກ້ໄຂສອງຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການຂູດຮີດສູນມື້", ເຊິ່ງ Apple ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ. ຄໍາວ່າ "ມື້ສູນ" ຫມາຍເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າ Apple ບໍ່ມີເວລາໃນການກະກຽມສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະຫລາດໃຈກັບການທົດສອບຄວາມປອດໄພຂອງໂທລະສັບ.
ຫນຶ່ງໃນເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍແຮກເກີແມ່ນ "ຊ່ອງໂຫວ່ສູນຄລິກ", ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນ iPhone ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການໂຕ້ຕອບໃດໆຈາກຜູ້ໃຊ້. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າການໂຈມຕີສາມາດເກີດຂື້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະຫຼືກົດຫຍັງດ້ວຍຕົນເອງ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, iPhone ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສາມາດຖືກ hacked ໂດຍບໍ່ມີການດໍາເນີນການໃດໆໃນສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຈຸດປະສົງຂອງແຮກເກີແມ່ນເພື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືສອດແນມທີ່ມີຊື່ວ່າ "Pegasus" ໃນ iPhone ຂອງເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງກິດຈະກໍາຂອງບຸກຄົນໃນອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ, ຄ້າຍຄືກັບການມີກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປິດບັງຢູ່ໃນໂທລະສັບ.
ໂຊກດີ, ອົງການເຝົ້າລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ Citizen Lab ໄດ້ຄົ້ນພົບຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ ແລະໄດ້ແຈ້ງເຕືອນ Apple ທັນທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າພວກແຮກເກີສາມາດລະເມີດ iPhones ກັບຊອບແວສະບັບຫລ້າສຸດໂດຍບໍ່ມີການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ໃຊ້. Apple ໄດ້ຕອບສະໜອງຢ່າງໄວວາໂດຍການອອກອັບເດດສະເພາະເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້ ແລະສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ Citizen Lab ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາ.
ການກ່າວເຖິງວ່າ Apple ອາດຈະໄດ້ກໍານົດບັນຫາທີສອງໃນຂະນະທີ່ສືບສວນຄັ້ງທໍາອິດ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປຽບທຽບຂອງການແກ້ໄຂຂອງຫຼິ້ນທີ່ແຕກຫັກພຽງແຕ່ເພື່ອຊອກຫາຂອງຫຼິ້ນອື່ນທີ່ຕ້ອງການການສ້ອມແປງເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປັບປຸງໃຫມ່, ໂຄສົກຂອງພວກເຂົາໄດ້ຊີ້ນໍາຜູ້ໃຊ້ໄປຫາຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນການປັບປຸງທີ່ປ່ອຍອອກມາ.
Citizen Lab ສ້າງຊື່ສໍາລັບວິທີການໂຈມຕີນີ້ - "BLASTPASS" - ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງມືນັກພັດທະນາທີ່ເອີ້ນວ່າ "PassKit," ທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະສົມປະສານ Apple Pay ເຂົ້າໃນແອັບພລິເຄຊັນ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຍັງເຫຼືອຕໍ່ກັບແຮກເກີ cunning. Citizen Lab ອ້າງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ "ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ" ທີ່ປົກປ້ອງອຸປະກອນນັບພັນລ້ານທົ່ວໂລກ. ເພື່ອປົກປ້ອງ iPhone ຈາກການຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວ, ຂໍແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອັບເດດອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຊອບແວລ່າສຸດ – ຄືກັບການລັອກປະຕູເພື່ອປ້ອງກັນການລັກລອບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ບໍ່ມີການຕອບສະໜອງໃດໆຈາກກຸ່ມ NSO, ບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມືສອດແນມ. ຄວາມມິດງຽບຂອງພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງປະຕິກິລິຢາ passive ໃນໃບຫນ້າຂອງການເປີດເຜີຍເຫຼົ່ານີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Citizen Lab