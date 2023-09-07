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ຜົນກະທົບຂອງການຫ້າມຂອງຈີນຕໍ່ຮຸ້ນ Apple ແລະ Qualcomm

ByGabriel Botha

Sep 7, 2023
ຜົນກະທົບຂອງການຫ້າມຂອງຈີນຕໍ່ຮຸ້ນ Apple ແລະ Qualcomm

Apple (AAPL) ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຮຸ້ນຂອງຕົນໃນໄລຍະສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ຫລັງຈາກມີລາຍງານວ່າຈີນໄດ້ຫ້າມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່. ການເກືອດຫ້າມນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ripple ກັບຫນຶ່ງໃນຜູ້ສະຫນອງຂອງ Apple, Qualcomm (QCOM), ຍ້ອນວ່າຫຼັກຊັບຂອງຕົນຫຼຸດລົງ.

ການເກືອດຫ້າມ, ບັງຄັບໂດຍຈີນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຂາຍຜະລິດຕະພັນ Apple ໃນອະນາຄົດໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນຫນຶ່ງຂອງຕົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮຸ້ນຂອງ Apple ໄດ້ຕີ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການປະເມີນມູນຄ່າລວມຂອງບໍລິສັດ. ການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບຂອງ Apple ນີ້ມີຜົນກະທົບຕື່ມອີກຕໍ່ Qualcomm, ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ສະຫນອງເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່.

Qualcomm ເປັນຜູ້ຜະລິດ semiconductor ທີ່ສະຫນອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບອຸປະກອນຂອງ Apple. ດ້ວຍການຫຼຸດລົງຂອງຮຸ້ນຂອງ Apple, ຫຼັກຊັບຂອງ Qualcomm ຍັງໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກລະຄັງປິດໃນມື້ນີ້. ການຫຼຸດລົງນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ອ້ອມຮອບການຂາຍຂອງ Apple ໃນປະເທດຈີນແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບຜູ້ສະຫນອງຂອງມັນ.

ນອກເຫນືອຈາກຜົນກະທົບສໍາລັບ Apple ແລະ Qualcomm, ເລື່ອງຂ່າວແຍກຕ່າງຫາກໄດ້ເກີດຂື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Disney (DIS) ແລະຜູ້ປົກຄອງລັດ Florida Ron DeSantis. ການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍ Disney ຕໍ່ກັບຜູ້ວ່າການ DeSantis ແມ່ນການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການດັດແກ້ຄັ້ງທໍາອິດ. Disney ກ່າວ​ຫາ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ຕໍ່​ການ​ຕິຕຽນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ 'ຢ່າ​ເວົ້າ​ວ່າ Gay' ຂອງ Florida.

ການຮ້ອງຟ້ອງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການໂຕ້ວາທີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າແລະຂອບເຂດທີ່ບຸກຄົນສາທາລະນະເຊັ່ນ: ເຈົ້າແຂວງສາມາດດໍາເນີນການຕໍ່ບຸກຄົນຫຼືບໍລິສັດທີ່ສະແດງການວິພາກວິຈານ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກໍລະນີນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການປົກປ້ອງສິດທິໃນການປາກເວົ້າເສລີໃນລັດ Florida.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຫ້າມຂອງຈີນຕໍ່ Apple ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ແລະຜູ້ສະໜອງຂອງບໍລິສັດ, Qualcomm. ການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຂາຍໃນອະນາຄົດໃນປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບຂອງ Qualcomm. ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ການຟ້ອງຮ້ອງ Disney ຕໍ່ຜູ້ປົກຄອງ DeSantis ສ້າງຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າແລະອໍານາດຂອງບຸກຄົນສາທາລະນະທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນຕໍ່ການວິພາກວິຈານ.

ນິຍາມ:
– ຂໍ້​ຫ້າມ​ຂອງ​ຈີນ: ຂໍ້​ຈຳກັດ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ຈີນ​ວາງ​ອອກ​ໃນ​ການ​ຂາຍ ຫຼື​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ ຫຼື​ການ​ບໍລິການ​ບາງ​ຢ່າງ.
– Qualcomm: ຜູ້ຜະລິດ semiconductor ທີ່ສະຫນອງອົງປະກອບສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ.
– ການແກ້ໄຂຄັ້ງທຳອິດ: ການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດຄັ້ງທຳອິດ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການປາກເວົ້າ, ໃນບັນດາສິດພື້ນຖານອື່ນໆ.
– ບັນຊີລາຍການ 'ຢ່າເວົ້າ Gay': ກົດໝາຍທີ່ສະເໜີໃຫ້ຈຳກັດການສົນທະນາ ຫຼືການສົ່ງເສີມຫົວຂໍ້ ຫຼືບັນຫາ LGBT.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໂດຍ Akiko Fujita ຂອງ Yahoo Finance

By Gabriel Botha

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