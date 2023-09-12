ແນະນໍາ iPhone 15: ໂທລະສັບສະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງ Apple

Apple ໄດ້ເປີດໂຕສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ, iPhone 15, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຫດການ Wonderlust ຂອງຕົນ. iPhone 15 ມີສອງລຸ້ນຄື: iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus, ທັງສອງມີຈໍສະແດງຜົນ 6.1 ນິ້ວແລະ 6.7 ນິ້ວຕາມລໍາດັບ.
ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າສັງເກດທີ່ສຸດໃນ iPhone 15 series ແມ່ນການເພີ່ມຊ່ອງສຽບ USB-C, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໄວໃນການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມາເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ກຳນົດໃຫ້ສະມາດໂຟນ, ແທັບເລັດ ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບທັງໝົດໃຊ້ USB-C ພາຍໃນປີ 2024. iPhone 15 ຈະມີຢູ່ໃນສີບົວ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ແລະສີດຳ, ເຊິ່ງມີສະເໜ່. ແກ້ວ matte ກັບຄືນໄປບ່ອນ.
iPhone 15 ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າສັງເກດຫຼາຍ. ມັນໃຊ້ຈໍ Super Retina XDR ທີ່ມີເທກໂນໂລຍີ OLED, ໃຫ້ສີສັນສົດໃສແລະຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດເຖິງ 2000 nits. ລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍ 48MP ພ້ອມ telephoto 2x ແລະຊູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, iPhone 15 ຍັງແນະນຳ “ໂໝດຮູບຄົນອັດຕະໂນມັດ” ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖ່າຍຮູບຮູບຄົນທີ່ສວຍງາມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນໄປໃຊ້ໂໝດ Portrait ດ້ວຍຕົນເອງ.
ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ A16 Bionic, iPhone 15 ສະຫນອງການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະແບດເຕີຣີຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຍາວນານ. ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການນໍາສະເຫນີຂອງ Dynamic Island, ຮອຍຂີດຂ່ວນທີ່ມີຮູບເມັດທີ່ກ່ອນຫນ້ານີ້ແມ່ນສະເພາະກັບຮຸ່ນ Pro. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍສະແດງຜົນທີ່ເປີດຢູ່ສະເຫມີແລະຄຸນສົມບັດ ProMotion, ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນເຖິງ 120Hz, ຍັງຄົງສະເພາະກັບ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນ.
ນອກຈາກ iPhone 15, Apple ຍັງເປີດເຜີຍ iPhone 15 Pro. ຮູບແບບ Pro ຈະປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸ Titanium ຊັ້ນຮຽນທີ 5, ເຮັດໃຫ້ມັນອ່ອນກວ່າແລະອວດອ້າງຂອບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ມັນຈະແນະນໍາ "ປຸ່ມປະຕິບັດ" ໃໝ່ ທີ່ປ່ຽນແທນປຸ່ມປິດສຽງວົງແຫວນແບບຄລາສສິກ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້. iPhone 15 Pro ຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊິບ A17, ປະກອບດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ 3 nanometer ທໍາອິດແລະ GPU ໃຫມ່ທີ່ມີຮາດແວ-ເລັ່ງ ray tracing ສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມ.
ດ້ວຍລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະຄຸນສົມບັດນະວັດຕະກໍາ, ຊຸດ iPhone 15 ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການສະມາດໂຟນທີ່ໂດດເດັ່ນ.
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– ແຫຼ່ງບົດຄວາມ: IGN
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