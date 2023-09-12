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Apple ກໍານົດຈະເປີດຕົວ iPhone ແລະຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ໃນເຫດການເປີດຕົວ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Apple ກໍານົດຈະເປີດຕົວ iPhone ແລະຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ໃນເຫດການເປີດຕົວ

Apple ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະເປີດເຜີຍ iPhones, Apple Watches, ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຫລ້າສຸດຂອງຕົນໃນເຫດການເປີດຕົວສົດໃນວັນອັງຄານ. ບໍລິສັດຫວັງວ່າການສະເຫນີໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຍອດຂາຍ iPhone, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງໃນສາມໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງ iPhones ໃນປະເທດຈີນເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບສະຫະລັດຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ Apple ໃນດ້ານລົບ.

iPhone ລຸ້ນໃໝ່ຄາດວ່າຈະປະກອບມີ 15 ລຸ້ນຄື: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ແລະ 15 Pro Max. ຮູບແບບພື້ນຖານ, iPhone 15 ແລະ 100 Plus, ຈະສອດຄ່ອງກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຜ່ານມາຂອງ Apple, ໃນຂະນະທີ່ການເນັ້ນຫນັກຈະເປັນຮູບແບບ Pro ລະດັບສູງ. Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດລູກຄ້າໃຫ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍສໍາລັບໂທລະສັບຮຸ່ນ Pro ທີ່ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 12 ໂດລາທຽບກັບ iPhone XNUMX ທີ່ຜ່ານມາ.

ເພື່ອປັບລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຮຸ່ນ Pro ແລະ Pro Max ຈະມີຊິບ A17 ໃໝ່ ທີ່ມີພະລັງການປະມວນຜົນທີ່ປັບປຸງ, ໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ດີຂຶ້ນ. Pro Max ຍັງຈະມີເລນທີ່ຍົກລະດັບເພື່ອຄວາມສາມາດຊູມທີ່ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຂອບ titanium ແທນທີ່ຈະເປັນສະແຕນເລດ, ການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກລວມຂອງພວກເຂົາ. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຫນ້າ​ສັງ​ເກດ​ແມ່ນ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຂອງ​ສະ​ຫຼັບ​ວົງ / ປິດ​ດ້ວຍ "ປຸ່ມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​" ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫນ້າ​ທີ່​ຕ່າງໆ​.

ການເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຄາດວ່າຈະມີທ່າແຮງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ " mini super-cycle" ບ່ອນທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຕັດສິນໃຈຍົກລະດັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມນັກວິເຄາະຂອງ Wedbush Dan Ives, ຫນຶ່ງໃນສ່ວນສີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ iPhone ທົ່ວໂລກຂອງ Apple ບໍ່ໄດ້ຍົກລະດັບອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາໃນສີ່ປີ, ເກີນການຮຽກຮ້ອງຂອງ Apple ກ່ຽວກັບອາຍຸສາມປີສໍາລັບ iPhone.

ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Samsung ແລະ Google ກໍາລັງແນະນໍາໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ດ້ວຍຫນ້າຈໍໂຄ້ງ, Apple ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງພື້ນຖານຫຼືຮູບແບບຂອງ iPhones ຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະຫຼືອາດຈະບໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບແມ່ນການຮັບຮອງເອົາພອດຊາດໃຫມ່. iPhone ລຸ້ນໃໝ່ລ່າສຸດຈະປ່ຽນແທນທີ່ Port Lightning ທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ Apple ດ້ວຍຊ່ອງສຽບ USB-C ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃໝ່ຂອງເອີຣົບ.

ການປະກາດທີ່ຄາດໄວ້ອື່ນໆລວມມີ Apple Watch ລຸ້ນທີ່ອັບເດດແລ້ວ, Series 9 ແລະ Ultra, ເຊິ່ງຈະມີຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມສະຖານທີ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ອາດຈະແນະນຳການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດ, ແອັບວາລະສານໃໝ່, ຄຸນສົມບັດການສະຫຼັບບັດທຸລະກິດດິຈິຕອລ, ແລະການດາວໂຫຼດແຜນທີ່ນຳທາງແບບອອບໄລນ໌.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bloomberg
- CNBC
- Forbes

By Robert Andrew

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