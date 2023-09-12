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AirPods Pro 2 ຕອນນີ້ມາພ້ອມກັບກ່ອງສາກ USB-C

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
AirPods Pro 2 ຕອນນີ້ມາພ້ອມກັບກ່ອງສາກ USB-C

Apple ໄດ້ປະກາດວ່າ AirPods Pro 2 ລຸ້ນ ໃໝ່ ຈະມາພ້ອມກັບກ່ອງສາກ USB-C ແທນທີ່ຈະເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning. ການປ່ຽນແປງນີ້ສອດຄ່ອງກັບການຮັບຮອງເອົາ USB-C ຂອງ Apple ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ, ລວມທັງ Mac, iPad, ແລະ Siri Remote.

AirPods Pro 2 ຕົວຂອງມັນເອງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເກຣດຮາດແວໃດໆແຕ່ຕອນນີ້ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການສາກໄຟ USB-C. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ສາຍດຽວກັນເພື່ອສາກໄຟ Mac, iPad, AirPods ແລະ iPhone 15 ໃໝ່ໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ນອກຈາກນັ້ນ, AirPods Pro 2 ສາມາດສາກໄດ້ໂດຍກົງຈາກ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ແລະ iPhone 15 Pro Max.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ AirPods Pro 2 ໃໝ່, ກ່ອງສາກ USB-C ຈະຖືກລວມຢູ່ໃນກ່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຄາດຫວັງໃນເບື້ອງຕົ້ນ, Apple ຈະບໍ່ຂາຍກໍລະນີສາກໄຟ USB-C ແຍກຕ່າງຫາກ.

ການສັ່ງຊື້ AirPods Pro 2 ໃໝ່ພ້ອມກ່ອງສາກ USB-C ສາມາດວາງໄດ້ແລ້ວ, ໂດຍມີກຳນົດການຈັດສົ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. ລາຄາຂອງ AirPods Pro 2 ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ $249.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປັບປຸງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ທີ່ຈະມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB-C, ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວອຸປະກອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເຫດການ Apple

By Gabriel Botha

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