Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 ແລະຜະລິດຕະພັນ Carbon-Neutral

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ຈັດງານທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາໃນ Cupertino, ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂອງພວກເຂົາແລະປະກາດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນ. ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດທົ່ວໂລກກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຍ້ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດຈີນ.
ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນ iPhone 15 ໃຫມ່ແມ່ນການທົດແທນພອດສາຍສາກ Lightning ກັບເຄື່ອງຊາດທົ່ວໄປ, ຫຼັງຈາກການຂັດແຍ້ງກັບສະຫະພາບເອີຣົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດ iPhone ໃນປະເທດອິນເດຍພ້ອມກັບສູນກາງການຜະລິດຕົ້ນຕໍໃນປະເທດຈີນ. ການຜະລິດ iPhone 15 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ໂຮງງານຂອງ Foxconn Technology Group ໃນ Tamil Nadu ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ໃນດ້ານການອອກແບບ, ລຸ້ນພື້ນຖານຂອງ iPhone 15 ປະຈຸບັນມີຈໍສະແດງຜົນເກາະແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕັດອອກທີ່ເຫັນໃນ iPhone 14 Pro ທີ່ຜ່ານມາ. ໂທລະສັບຍັງມາພ້ອມກັບລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫມ່ທີ່ປະກອບມີເລນ 48 ລ້ານພິກເຊລ, ການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນຈາກເຊັນເຊີ 12 ລ້ານພິກເຊລທີ່ຜ່ານມາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄຸນນະສົມບັດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງຖະຫນົນໃຫມ່ໂດຍຜ່ານດາວທຽມໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ.
ສໍາລັບຮຸ່ນ Pro flagship, Apple ໄດ້ນໍາສະເຫນີ titanium ເປັນວັດສະດຸສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ, ທົດແທນເຫຼັກສະແຕນເລດ. ລຸ້ນ Pro ຍັງມາພ້ອມກັບລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບປຸງ, ລວມທັງເລນ telephoto 5x ໃໝ່ ແລະປັບປຸງແສງສະຫວ່າງຕໍ່າ, ຄວາມລະອຽດສູງ. ມີສາມເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຮຸ່ນ Pro ສະເຫນີເຈັດທາງຍາວໂຟກັສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
Apple ຍັງໄດ້ເປີດຕົວ smartwatch ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂອງພວກເຂົາ, Watch 9, ເຊິ່ງມີຊິບທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງປັນຍາປະດິດເພື່ອການໂຕ້ຕອບສຽງທີ່ເປັນທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ. Watch 9 ປະກອບມີທ່າທາງແບບມືດຽວແບບໃໝ່, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແຕະສອງເທື່ອນິ້ວຊີ້ ແລະ ໂປ້ມືຂອງເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນເພື່ອກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮັບສາຍ ຫຼື ວາງສາຍ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການ, CEO Tim Cook ຂອງ Apple ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະບັນລຸຜົນກະທົບ net-zero ໃນປີ 2030. ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍນີ້, Apple ໄດ້ນໍາສະເຫນີຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນກາງຂອງຄາບອນທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ, ອາລູມິນຽມ Apple Watch, ເຊິ່ງປ່ຽນແທນສາຍຫນັງດ້ວຍວັດສະດຸໃຫມ່. ເອີ້ນວ່າ "ຜ້າໄຫມ." ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເປີດຕົວລຸ້ນ Ultra ຂອງ Watch, ປະກອບດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນທີ່ສະຫວ່າງກວ່າແລະຮັກສາຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດຕົວຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ Apple ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸທິດຕົນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາ, ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາໃນປະເທດອິນເດຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ນັກຂ່າວ HT, ນິວເດລີ, ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2023 (ແຫຼ່ງຂ່າວ)
- ເຄຣດິດຮູບພາບ: Apple/Screenshot (ແຫຼ່ງ)