ເຫດການເປີດຕົວ Apple 2023: ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ iPhone 15 Series ແລະອື່ນໆອີກ

ເຫດການເປີດຕົວ Apple ປະຈໍາປີທີ່ຄາດວ່າຈະມີຊື່ວ່າ 'Wonderlust' ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້, ແລະຜູ້ທີ່ມັກ Apple ທົ່ວໂລກກໍາລັງລໍຖ້າການເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນຕໍ່ໄປ 15 series, ພ້ອມກັບການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ. CEO Tim Cook ຈະເປັນຜູ້ນໍາພາເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ໂຮງລະຄອນ Steve Jobs ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຄາລິຟໍເນຍ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການ, ນັກວິເຄາະຂອງ Apple ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກ Apple Launch Event 2023. ຈະມີການວິເຄາະແບບເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂ່າວລືຂອງ iPhone 15, ລວມທັງ Apple Watch ຮຸ່ນຕໍ່ໄປແລະອຸປະກອນເສີມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ. ການອັບເດດສົດໆ ແລະຮູບພາບຈາກ Cupertino Park ຈະໃຫ້ຜູ້ຊົມເບິ່ງບັນຍາກາດຂອງເຫດການ.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງເຫດການແນ່ນອນຈະເປີດຕົວ iPhone 15 series. ບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນແນະນໍາວ່າຮູບແບບພື້ນຖານ iPhone 15 ຈະຮັກສາຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, iPhone 14. iPhone 15 Pro ຄາດວ່າຈະມີຄວາມຫນາເລັກນ້ອຍແຕ່ອ່ອນກວ່າລຸ້ນກ່ອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, iPhone 15 Pro Max ຄາດວ່າຈະມີສີມ້ານແລະບາງກວ່າລຸ້ນກ່ອນຂອງມັນເລັກນ້ອຍ.
ໃນແງ່ຂອງລາຄາ, ມັນຄາດຄະເນວ່າລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຂອງຮຸ່ນ Pro ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ທີ່ $ 999. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈະມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງມັນ, ລວມທັງການເພີ່ມຂື້ນຂອງ RAM.
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ iPhone 15 Pro ທີ່ມີສີມ້ານກວ່າທີ່ມີ midframe ທີ່ຜະລິດຈາກຊັ້ນ 5 Titanium. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການຄາດເດົາວ່າ iPhone ລຸ້ນຕໍ່ໄປອາດຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ສາຍສາກ USB-C.
ເພື່ອເບິ່ງເຫດການເປີດຕົວ Apple Wonderlust ສົດ, ຜູ້ຊົມມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນການຖ່າຍທອດ. ຜູ້ຈອງ Apple TV ສາມາດປບັໃນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາ 10:30 ໂມງ, ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈອງສາມາດເບິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫນ້າ YouTube ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple. ອີກທາງເລືອກ, ຜູ້ຊົມຍັງສາມາດເບິ່ງເຫດການຜ່ານຕົວທ່ອງເວັບຂອງພວກເຂົາໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ Apple.
ຫຼັງຈາກຄໍາເວົ້າທີ່ສໍາຄັນໂດຍ CEO Tim Cook, ຈະມີການວິເຄາະຕື່ມອີກກ່ຽວກັບວິໄສທັດແລະເປົ້າຫມາຍຂອງ Apple, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງບໍລິສັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Macrumors
- TrendForce (ການຄາດຄະເນລາຄາ iPhone 15)
– ສະຫະພາບເອີຣົບຊຸກຍູ້ສາຍສາກໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ໝາຍເຫດ: ບົດຄວາມແຫຼ່ງບໍ່ມີ URL ໃດໆ