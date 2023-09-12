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iPhone 15 ຂອງ Apple ແລະ Google's Legal Battle Headline News Tuesday

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
iPhone 15 ຂອງ Apple ແລະ Google's Legal Battle Headline News Tuesday

ໃນຂ່າວມື້ອື່ນ, Apple ຈະເປັນເຈົ້າພາບເຫດການສໍາຄັນປະຈໍາປີຂອງຕົນ, ບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Series 9 ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງຕົນ. ເຫດການນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ເນື່ອງຈາກວ່າການຂາຍ iPhone ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ. ພຽງ​ແຕ່​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ຫຸ້ນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 6% ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຈີນ​ຫ້າມ iPhones ສໍາ​ລັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ລັດ. ການເປີດເຜີຍຂອງ iPhone ແລະ Apple Watch ລຸ້ນ ໃໝ່ ມາຮອດເວລາທີ່ ສຳ ຄັນຍ້ອນວ່າ Apple ຊອກຫາຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະເພີ່ມຍອດຂາຍ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Google ກໍາລັງປະເຊີນກັບການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍກັບພະແນກຍຸຕິທໍາ (DOJ) ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຜູກຂາດການຊອກຫາອອນໄລນ໌. DOJ ຈະນໍາສະເຫນີກໍລະນີຂອງຕົນໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະພິສູດວ່າ Google ໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕໍາແຫນ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາ. ການຮ້ອງຟ້ອງນີ້ຕໍ່ Google ແມ່ນການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບລັດຖະບານສະຫະລັດ, ຍ້ອນວ່າມັນຊອກຫາການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ມີອາຍຸ 133 ປີເພື່ອຄວບຄຸມຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະຜູ້ສໍາຄັນອື່ນໆໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງທັງສອງເຫດການຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ. ການເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງ Apple ຈະກໍານົດເສັ້ນທາງໃນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ, ຍ້ອນວ່າມັນພະຍາຍາມຟື້ນຟູຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ Google ກັບ DOJ ມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ແລະສາມາດກໍານົດຕົວຢ່າງສໍາລັບກໍລະນີຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈໃນອະນາຄົດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຫົວຂໍ້ຂ່າວໃນວັນອັງຄານສັນຍາວ່າການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນໂລກເຕັກໂນໂລຢີ. iPhone 15 ຂອງ Apple ເປີດເຜີຍແລະການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ Google ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໂອກາດທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກໍາປະເຊີນຫນ້າ.

ນິຍາມ:
– iPhone 15: ລຸ້ນຫຼ້າສຸດຂອງສະມາດໂຟນເຮືອທຸງຂອງ Apple, ຄາດວ່າຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ.
– Apple Watch Series 9: ເປັນ smartwatch ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງ Apple, ຍັງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນງານ keynote.
– ພະແນກຍຸຕິທຳ (DOJ): ພະແນກບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະບໍລິຫານຄວາມຍຸຕິທຳ.
– ຜູກຂາດ: ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍລິສັດດຽວມີການຄວບຄຸມສະເພາະຕະຫຼາດ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳໃດໜຶ່ງ, ມັກຈະນຳໄປສູ່ພຶດຕິກຳຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.
– Antitrust: ໝາຍເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການຜູກຂາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸດຕິທຳໃນຕະຫຼາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍ່ມີ URLs - ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບຈາກ Yahoo Finance Live

By Gabriel Botha

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