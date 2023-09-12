iPhone 15 ຂອງ Apple ແລະ Google's Legal Battle Headline News Tuesday

ໃນຂ່າວມື້ອື່ນ, Apple ຈະເປັນເຈົ້າພາບເຫດການສໍາຄັນປະຈໍາປີຂອງຕົນ, ບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Series 9 ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງຕົນ. ເຫດການນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ເນື່ອງຈາກວ່າການຂາຍ iPhone ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ. ພຽງແຕ່ອາທິດຜ່ານມາ, ຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 6% ເນື່ອງຈາກການລາຍງານຂອງຈີນຫ້າມ iPhones ສໍາລັບພະນັກງານລັດຖະບານແລະບໍລິສັດຂອງລັດ. ການເປີດເຜີຍຂອງ iPhone ແລະ Apple Watch ລຸ້ນ ໃໝ່ ມາຮອດເວລາທີ່ ສຳ ຄັນຍ້ອນວ່າ Apple ຊອກຫາຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະເພີ່ມຍອດຂາຍ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Google ກໍາລັງປະເຊີນກັບການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍກັບພະແນກຍຸຕິທໍາ (DOJ) ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຜູກຂາດການຊອກຫາອອນໄລນ໌. DOJ ຈະນໍາສະເຫນີກໍລະນີຂອງຕົນໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະພິສູດວ່າ Google ໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕໍາແຫນ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາ. ການຮ້ອງຟ້ອງນີ້ຕໍ່ Google ແມ່ນການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບລັດຖະບານສະຫະລັດ, ຍ້ອນວ່າມັນຊອກຫາການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍທີ່ມີອາຍຸ 133 ປີເພື່ອຄວບຄຸມຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະຜູ້ສໍາຄັນອື່ນໆໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງທັງສອງເຫດການຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ. ການເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງ Apple ຈະກໍານົດເສັ້ນທາງໃນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ, ຍ້ອນວ່າມັນພະຍາຍາມຟື້ນຟູຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະສັບສະຫຼາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ Google ກັບ DOJ ມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ແລະສາມາດກໍານົດຕົວຢ່າງສໍາລັບກໍລະນີຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈໃນອະນາຄົດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຫົວຂໍ້ຂ່າວໃນວັນອັງຄານສັນຍາວ່າການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນໂລກເຕັກໂນໂລຢີ. iPhone 15 ຂອງ Apple ເປີດເຜີຍແລະການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ Google ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໂອກາດທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກໍາປະເຊີນຫນ້າ.
ນິຍາມ:
– iPhone 15: ລຸ້ນຫຼ້າສຸດຂອງສະມາດໂຟນເຮືອທຸງຂອງ Apple, ຄາດວ່າຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນງານຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ.
– Apple Watch Series 9: ເປັນ smartwatch ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງ Apple, ຍັງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນງານ keynote.
– ພະແນກຍຸຕິທຳ (DOJ): ພະແນກບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະບໍລິຫານຄວາມຍຸຕິທຳ.
– ຜູກຂາດ: ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍລິສັດດຽວມີການຄວບຄຸມສະເພາະຕະຫຼາດ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳໃດໜຶ່ງ, ມັກຈະນຳໄປສູ່ພຶດຕິກຳຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.
– Antitrust: ໝາຍເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການຜູກຂາດ ແລະ ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸດຕິທຳໃນຕະຫຼາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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