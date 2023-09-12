ສະບາຍດີ iPhone 13 Mini: Apple ຫຼຸດໂທລະສັບນ້ອຍທີ່ສຸດ

Apple ໄດ້ຢຸດເຊົາ iPhone 13 Mini, ປະຕິບັດຕາມຊະຕາກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, iPhone 12 Mini. ໂທລະສັບທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກສາຍຂອງ Apple, ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງສໍາລັບ iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, ແລະ iPhone SE ຮຸ່ນທີສອງ (2022).
iPhone 12 Mini, ນໍາສະເຫນີໃນປີ 2020, ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນປະສົມ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນ, ລວມທັງນັກຂຽນຂອງບົດຄວາມນີ້, ເປັນແຟນຂອງຂະຫນາດກະທັດລັດ, ຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຜິດຫວັງກັບຊີວິດຫມໍ້ໄຟແລະຫນ້າຈໍແຄບ. ດັ່ງນັ້ນ, Apple ຕ້ອງຫຼຸດການຜະລິດ iPhone 12 Mini ລົງ 70 ເປີເຊັນພາຍໃນບໍ່ຮອດໜຶ່ງປີ.
ດ້ວຍການຢຸດເຊົາຂອງ iPhone 13 Mini, ຜູ້ມັກຫນ້າຈໍຂະຫນາດນ້ອຍຍັງມີບາງທາງເລືອກ. ຮ້ານຄ້າປີກພາກສ່ວນທີສາມແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊັ່ນ Amazon ຍັງສະເຫນີ iPhone 13 Mini ສໍາລັບການຊື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີໂທລະສັບ Android ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເຫມາະສົມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ iPhone SE ຮຸ່ນທີສອງທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານ, ເຊິ່ງມີຫນ້າຈໍ 4.7 ນິ້ວ, ແຕ່ຂາດຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງບາງຢ່າງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຮຸ່ນ Mini ທີ່ຢຸດເຊົາເຊັ່ນ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄູ່, MagSafe, ultra-wideband 5G, ແລະ Face ID.
ໃນຂະນະທີ່ Apple ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປຈາກການຜະລິດໂທລະສັບທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ຍັງມີທາງເລືອກສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ການຢຸດເຊົາຂອງ iPhone 13 Mini ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຜິດຫວັງ, ແຕ່ຍັງມີທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາໂທລະສັບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ນິຍາມ:
– iPhone 13 Mini: ຮຸ່ນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຂອງ iPhone 13, ແນະນຳໂດຍ Apple ໃນສາຍສະມາດໂຟນຂອງພວກເຂົາ.
– iPhone SE: ຮູບແບບ iPhone ທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານທີ່ມີຂະຫນາດຫນ້າຈໍຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ມັກຈະຕອບສະຫນອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມັກອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
ທີ່ມາ: Sheena Vasani, The Verge.