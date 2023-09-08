Apple ອອກອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນເພື່ອແກ້ໄຂການໂຈມຕີສະປາຍແວ Pegasus

Apple ໄດ້ອອກອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນ ຫຼັງຈາກຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມ NSO ຂອງອິສຣາແອລ ສາມາດໃສ່ສະປາຍແວ Pegasus ຂອງຕົນຈາກໄລຍະໄກໃສ່ iPhone ແລະ iPads. ຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວ, ເອີ້ນວ່າສູນມື້, ໄດ້ເປີດໃຫ້ລູກຄ້າ NSO, ລວມທັງປະເທດເຊັ່ນ: Saudi Arabia, Rwanda, ແລະເມັກຊິໂກ, ສາມາດເຊື່ອງລະຫັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນຮູບພາບທີ່ສົ່ງຜ່ານ iMessage. ລະຫັດນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະປາຍແວ Pegasus ຄວບຄຸມອຸປະກອນເຕັມຮູບແບບ. Pegasus ເປັນ spyware ທີ່ມີພະລັງທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງແບບບໍ່ຈໍາກັດຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ: ການອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ການເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະໄມໂຄຣໂຟນຈາກໄລຍະໄກ, ແລະຕິດຕາມສະຖານທີ່ຂອງອຸປະກອນ.
ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ Apple ອອກ Patch, ເຊິ່ງຍັງໄດ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ Apple Wallet. ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແຕ່ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການອັບເດດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ຫຼາຍຕື້ຄົນ. ເຫດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເກມ cat-and-mouse ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່, ເຊັ່ນ Apple, ແລະຜູ້ຜະລິດ spyware, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນ, ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເພື່ອຈຸດປະສົງການເຝົ້າລະວັງ. ບັນດາອົງການຂອງລັດຖະບານມັກຈະໃຊ້ຈຸດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຕິດຕາມເປົ້າໝາຍຢ່າງລັບໆ.
ກຸ່ມ NSO, ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Pegasus, ໄດ້ອ້າງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແລະຕ້ານອາດຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto, ເຊິ່ງໄດ້ພົບເຫັນມັນຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງພະນັກງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ, DC ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ມີຫ້ອງການສາກົນ. Citizen Lab ໄດ້ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງ Pegasus ໃນອຸປະກອນທີ່ເປັນຂອງພວກຄັດຄ້ານ, ນັກຂ່າວ, ທະນາຍຄວາມ, ແລະຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານໃນປະເທດທີ່ມີບັນທຶກສິດທິມະນຸດທີ່ບໍ່ດີ.
ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ໃຫມ່ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ NSO ທີ່ຈະຊອກຫາຈຸດອ່ອນທີ່ຫາຍາກໃນລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ຊັບຊ້ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າມກາງສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລົງໂທດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ. NSO, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພະນັກງານໂດຍອະດີດສະມາຊິກຂອງຫນ່ວຍບໍລິການດ້ານສັນຍານຂອງກອງທັບອິດສະລາແອນ, ເຄີຍມີມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາໂດຍຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທຶນສ່ວນຕົວຂອງຕົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການແຮັກປີ 2019 ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ແພລດຟອມສົ່ງຂໍ້ຄວາມ WhatsApp ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍຈາກເຈົ້າຂອງ WhatsApp, Meta, ພ້ອມກັບ Apple, Amazon, ແລະຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ. NSO ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າການກະ ທຳ ຂອງມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການກວດສອບທາງກົດ ໝາຍ ເພາະວ່າຊອບແວຂອງມັນຖືກ ນຳ ໃຊ້ໂດຍປະເທດທີ່ມີອະທິປະໄຕ, ແລະບໍລິສັດຂາດການເບິ່ງເຫັນຕໍ່ກັບເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ spyware.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຢ່າງຫນ້ອຍສາມບຸກຄົນ, ລວມທັງນັກຂ່າວທາງດ້ານການເມືອງຂອງອັງກິດສໍາລັບ Daily Mail, ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກ Apple ທີ່ເປີດເຜີຍວ່າໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາຖືກເປົ້າຫມາຍໂດຍນັກສະແດງຂອງລັດ. ມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກລະບົບຂອງອົງການ NSO ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ.