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Apple ອອກອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຂອງ Spyware

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Apple ອອກອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຂອງ Spyware

Apple ໄດ້ອອກອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນໃນລະຫັດ iOS ຂອງຕົນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມ NSO ອິສຣາແອລສາມາດໃສ່ສະປາຍແວ Pegasus ຂອງຕົນຈາກໄລຍະໄກໃສ່ iPhone ແລະ iPads. ຊ່ອງໂຫວ່, ທີ່ເອີ້ນວ່າ zero-day, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ NSO, ລວມທັງ Saudi Arabia, Rwanda, ແລະເມັກຊິໂກ, ສາມາດເຊື່ອງລະຫັດພາຍໃນຮູບພາບທີ່ສົ່ງຜ່ານ iMessage, ເຮັດໃຫ້ spyware Pegasus ສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນ.

Pegasus ເປັນ spyware ລະດັບທະຫານທີ່ສາມາດຂ້າມຜ່ານການເຂົ້າລະຫັດແລະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະໄມໂຄຣໂຟນຈາກໄລຍະໄກ, ແລະຕິດຕາມສະຖານທີ່ຂອງອຸປະກອນ. NSO ມີການພົວພັນກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີດໍາໂດຍກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ. ການປັບປຸງຊອບແວຍັງແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນໃນ Apple Wallet, ບ່ອນທີ່ບັດການຈ່າຍເງິນຖືກເກັບໄວ້.

patch ນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສູ້ຮົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແລະຜູ້ຜະລິດ spyware, ເຊິ່ງຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນອິດສະຣາເອນ. ຜູ້ຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ຂຸດຄົ້ນຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໃນໂທລະສັບສະຫຼາດສໍາລັບອົງການຂອງລັດຖະບານເພື່ອດໍາເນີນການເຝົ້າລະວັງໂດຍບໍ່ມີການກວດພົບ. NSO ໄດ້ອ້າງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະຕໍ່ສູ້ກັບອາຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ.

ຊ່ອງໂຫວ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto, ເຊິ່ງພົບວ່າມັນຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ. Citizen Lab ຜ່ານມາໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ spyware Pegasus ກັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຂອງ dissidents, ນັກຂ່າວ, ທະນາຍຄວາມ, ແລະຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານໃນປະເທດທີ່ມີບັນທຶກສິດທິມະນຸດທີ່ບໍ່ດີ. ການເປີດໃຊ້ໂໝດລັອກໃນ iPhone ສາມາດບລັອກການລະເມີດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ ແລະຈຳກັດບາງໜ້າທີ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ຫຼ້າສຸດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ NSO ໃນການຄົ້ນຫາຈຸດອ່ອນຂອງລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ຊັບຊ້ອນເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນທີ່ເກີດຈາກການລົງໂທດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ. NSO, ພະນັກງານໂດຍອະດີດສະມາຊິກຂອງຫນ່ວຍບໍລິການສັນຍານຂອງກອງທັບ Israeli, ປະຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງຈາກ WhatsApp ແລະຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ spyware ຂອງຕົນ.

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ບຸກຄົນຫຼາຍຄົນ, ລວມທັງນັກຂ່າວທາງດ້ານການເມືອງຂອງ Daily Mail, ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກ Apple ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາຖືກເປົ້າຫມາຍໂດຍ "ນັກສະແດງຂອງລັດ." ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ຖືກດໍາເນີນໂດຍ NSO ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວ​ລາ​ການ​ເງິນ​

By Vicky Stavropoulou

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