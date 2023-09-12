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ບໍ່ມີ iPad ໃໝ່ທີ່ຄາດຫວັງຈາກ Apple ຈົນກ່ວາ 2024, ອີງຕາມນັກວິເຄາະ Ming-Chi Kuo

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ບໍ່ມີ iPad ໃໝ່ທີ່ຄາດຫວັງຈາກ Apple ຈົນກ່ວາ 2024, ອີງຕາມນັກວິເຄາະ Ming-Chi Kuo

Ming-Chi Kuo ນັກວິເຄາະຂອງ Apple ໄດ້ລະບຸວ່າບໍລິສັດບໍ່ໜ້າຈະອອກ iPad ລຸ້ນໃໝ່ກ່ອນທ້າຍປີ 2024. ຂ່າວນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄາດການວ່າຈະມີການປະກາດ iPad ລຸ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ Apple ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ Wonderlust, ມັນໄດ້ສຸມໃສ່ການເປີດຕົວ iPhone ໃຫມ່, Apple Watches, ແລະອາດຈະເປັນ AirPods. ການຄາດຄະເນໄດ້ແນະນໍາວ່າການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ iPad ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ, ອີງຕາມການ Mark Gurman ຂອງ Bloomberg. Gurman ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າ iPad Air ທີ່ຖືກປັບປຸງແມ່ນຄາດວ່າຈະໄວໆນີ້, ເພາະວ່າການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຄັ້ງສຸດທ້າຍສໍາລັບຮຸ່ນນີ້ແມ່ນໃນຕົ້ນປີ 2022. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການອັບເດດທີ່ສໍາຄັນກວ່າຂອງ iPad Pro, ເຊິ່ງຈະມີຊິບ M3 ແລະຫນ້າຈໍ OLED, ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຕໍ່ໄປ. ປີ. ການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ iPad Pro ຫຼ້າສຸດເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2022.

Apple ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ iPads ໃຫມ່​.

ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມລ່າຊ້າໃນການອອກ iPad ໃໝ່, Kuo ເຄີຍລາຍງານວ່າ MacBook ຂອງ Apple ທີ່ຕິດຕັ້ງຊິບ M3 ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນປີນີ້. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ Apple ອາດຈະຈັດງານໃນຕົ້ນປີ 2024 ເພື່ອເປີດຕົວທັງ iPad ແລະ Macs ລຸ້ນ ໃໝ່ ຮ່ວມກັນ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນການຄາດເດົາຢ່າງດຽວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Jay Peters. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ "Apple ອາດຈະບໍ່ປ່ອຍ iPad ລຸ້ນ ໃໝ່ ຈົນກ່ວາ 2024," - The Verge
- Mark Gurman. “MacRumors” – YouTube

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບມີ tags HTML ແລະຮູບພາບ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກໃນບົດຄວາມສະບັບປັບປຸງນີ້.

By Robert Andrew

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