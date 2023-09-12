Apple ປະກາດກ່ອງສາກ USB-C ສຳລັບ AirPods Pro

Apple ໄດ້ປະກາດວ່າ AirPods Pro ດຽວນີ້ຈະມາພ້ອມກັບກ່ອງສາກ USB-C, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສາກຫູຟັງຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ສາຍດຽວກັນກັບ iPhone 15 ລຸ້ນ ໃໝ່ ຂອງພວກເຂົາ. Mac, iPad, iPhone, ແລະອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຫູຟັງເຮືອທຸງຂອງ Apple ໄດ້ໃຊ້ພອດສາກໄຟ Lightning. ດ້ວຍການປ່ຽນເປັນ USB-C, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສາກ AirPods Pro ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍໂດຍໃຊ້ສາຍດຽວກັນທີ່ມາພ້ອມກັບ iPhone 15 ໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນລະຫວ່າງການນຳສະເໜີວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດສາກ AirPods ຈາກ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າ AirPods Pro ກໍາລັງປ່ຽນເປັນ USB-C, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ AirPods ປົກກະຕິແລະຫູຟັງ AirPods Max ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ USB-C ໃນເວລານີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ່າວລືໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທັງສອງຜະລິດຕະພັນອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງບາງຄັ້ງໃນປີຫນ້າ.
ການປະກາດນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ຕໍ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB-C ແລະຄວາມສໍາຄັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ. USB-C ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງຄວາມໄວໃນການສາກໄຟທີ່ໄວຂຶ້ນ, ປັບປຸງອັດຕາການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ດ້ວຍກ່ອງສາກ USB-C ສໍາລັບ AirPods Pro, Apple ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລ້ວ ຫຼືວາງແຜນທີ່ຈະຊື້ iPhone 15 ໃໝ່. ການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສາກໄຟງ່າຍ ແລະລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສາຍ ຫຼື ອະແດັບເຕີເພີ່ມເຕີມ.
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- The Verge