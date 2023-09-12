ເຫດການຂ່າວທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple: ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງຫຍັງໄດ້?

Apple ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການຂ່າວທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດໃນ Cupertino, California. ໃນຂະນະທີ່ເຫດການ iPhone ປະຈໍາປີໂດຍປົກກະຕິໄດ້ສຸມໃສ່ການຍົກລະດັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນປີນີ້ Apple ຄາດວ່າຈະນໍາສະເຫນີການສາກໄຟ USB-C ໃຫ້ກັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງຕົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ຜ່ານມາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ກຳນົດໃຫ້ອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍທັງໝົດເພື່ອຮອງຮັບການສາກໄຟ USB-C ພາຍໃນປີ 2024.
ການຮັບຮອງເອົາການສາກໄຟ USB-C ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະປັບປຸງຂະບວນການສາກໄຟໃນທົ່ວອຸປະກອນແລະຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນເຄື່ອງຊາດແລະສາຍທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຕ້ອງການໂຕ້ແຍ້ງ. ນັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນການຂັດຂວາງການອອກແບບ iPhone ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ.
ນອກເຫນືອຈາກການສາກໄຟ USB-C, iPhone 15 lineup ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີຄຸນສົມບັດ "Dynamic Island", ແທນທີ່ notch ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຫນ້າຈໍ. ຄາດວ່າຈະມີ iPhone 15 Pro ແລະ 15 Pro Max ລຸ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ຈະມີຄຸນສົມບັດໃຫມ່, ລວມທັງເລນ periscope ດ້ານຫລັງສໍາລັບການຊູມ optical ແລະທໍ່ titanium ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ເບົາແລະບາງລົງ. ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ A17 ຫລ້າສຸດຂອງ Apple, ສະຫນອງການປຸງແຕ່ງໄວຂຶ້ນແລະອາຍຸຫມໍ້ໄຟດົນກວ່າ.
ເຫດການຂ່າວອາດຈະສະຫນອງການອັບເດດກ່ຽວກັບຊຸດຫູຟັງຄວາມເປັນຈິງປະສົມຂອງ Apple, Vision Pro, ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2024. Apple ສາມາດ tease ຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະການຮ່ວມມືສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໃນອະນາຄົດນີ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Apple ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປີດຕົວ Apple Watch ລຸ້ນລ້າສຸດ, ລວມທັງ Apple Watch Series 9, ຄຽງຄູ່ກັບ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່. ບໍລິສັດຍັງອາດຈະສະແດງ AirPods ລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງຕົນດ້ວຍກະເປົ໋າສາກໄຟທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB-C. ວັນທີເປີດຕົວສໍາລັບລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊັ່ນ iOS 17, ອາດຈະຖືກປະກາດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຫດການດັ່ງກ່າວບໍ່ຄາດວ່າຈະມີ iPads ຫຼືຄອມພິວເຕີ Mac ລຸ້ນໃຫມ່, ເນື່ອງຈາກວ່ານັກວິເຄາະຄາດວ່າການປະກາດເຫຼົ່ານັ້ນຈະມາໃນເດືອນຕຸລາ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, Apple ບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຈະປ່ອຍອຸປະກອນທີ່ສາມາດພັບໄດ້ເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບການສະເຫນີຂອງ Samsung ແລະ Google.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ງານຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple ສັນຍາວ່າຈະມີການອັບເດດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ໂດຍມີການແນະນຳການສາກ USB-C ໃຫ້ກັບ iPhones ເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນ. ຜູ້ບໍລິໂພກຍັງສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຄຸນສົມບັດໃຫມ່ໃນ iPhone 15 lineup, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ teases ສໍາລັບຊຸດຫູຟັງຄວາມເປັນຈິງແບບປະສົມ Vision Pro. ເຫດການດັ່ງກ່າວມີກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Apple ແລະຈະໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ.
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