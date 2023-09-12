iOS 17 ນຳສະເໜີຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ: ໂໝດ StandBy, Live Voicemail ແລະ ອື່ນໆອີກ

iOS 17, ລະບົບປະຕິບັດການຫລ້າສຸດຈາກ Apple, ຖືກກໍານົດໃຫ້ດາວໂຫລດສາທາລະນະໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ. ໃນລະຫວ່າງເຫດການເປີດຕົວ iPhone 15 ຂອງ Apple, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດການມາຮອດຂອງ iOS 17, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຄັ້ງທໍາອິດໃນກອງປະຊຸມນັກພັດທະນາທົ່ວໂລກ (WWDC) ໃນເດືອນມິຖຸນາ.
ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດລໍຖ້າຄຸນສົມບັດໃໝ່ໆໄດ້ດ້ວຍການເປີດຕົວ iOS 17. ໂໝດ StandBy ເປັນການເພີ່ມທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ່ຽນ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນໂມງຂ້າງຕຽງເມື່ອວາງໄວ້ຂ້າງ. ຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມສຽງສົດນໍາມາໃຫ້ການບໍລິການຖອດຂໍ້ຄວາມທີ່ມີປະໂຫຍດ, ສະແດງການຖອດຂໍ້ຄວາມສຽງສົດໃນຂະນະທີ່ພວກມັນກໍາລັງຖືກບັນທຶກ. ການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດແລະການຖອດຂໍ້ຄວາມສຽງຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ດຽວນີ້ Siri ສາມາດຖືກເປີດໃຊ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເວົ້າວ່າ "hey" ລ່ວງຫນ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, iOS 17 ແນະນຳແອັບ Journal ໃໝ່, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງສະຕິກເກີທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ ແລະຕັ້ງຄ່າໂປສເຕີຕິດຕໍ່. ຄຸນສົມບັດ NameDrop ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍຜ່ານ AirDrop ໂດຍການນໍາເອົາສອງອຸປະກອນ iPhone ເຂົ້າກັນ.
ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ iPad, iPadOS 17 ລຸ້ນເຕັມຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 18 ກັນຍານີ້. ການປັບປຸງນີ້ປັບປຸງການໂຕ້ຕອບຂອງ widget ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງຫນ້າຈໍລັອກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຮຸ່ນ iPad ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ປະກອບມີ iPad ຮຸ່ນທີ 6, iPad mini ຮຸ່ນທີ 5, iPad Air ຮຸ່ນທີ 3, ແລະ iPad Pro ຮຸ່ນທີ 2 ຮຸ່ນ 12.9 ນິ້ວຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ແມ່ນຄຸນສົມບັດຂອງ iOS 17 ທັງໝົດອາດມີຢູ່ໃນທຸກປະເທດ ຫຼືພາກພື້ນ. Apple ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ກວດເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນສໍາລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບການມີຄຸນສົມບັດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, iOS 17 ນຳສະເໜີຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ເຊັ່ນ: ໂໝດ StandBy, Live Voicemail ແລະ ປັບປຸງການທຳງານ Siri. ການປ່ອຍ iPadOS 17 ຍັງນໍາເອົາການປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ iPad. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ສາມາດຫວັງວ່າຈະຄົ້ນຫາຄຸນສົມບັດ ໃໝ່ ແລະການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອລະບົບປະຕິບັດການມີໃຫ້ດາວໂຫລດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple (www.apple.com)
- TechRadar (www.techradar.com)