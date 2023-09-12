ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple ປະກາດ iPhone 15 ແລະ Apple Watch ໃນເຫດການເປີດຕົວປະຈໍາປີ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ປະກາດ iPhone 15 ແລະ Apple Watch ໃນເຫດການເປີດຕົວປະຈໍາປີ

Apple ໄດ້​ຈັດ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ iPhone ປະ​ຈໍາ​ປີ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່ Apple Park ໃນ Cupertino ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​, ການ​ເປີດ​ຕົວ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ທີ່​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ສູງ​. ພາຍໃນງານຍັງໄດ້ວາງສະແດງ Apple Watch ລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຜະລິດດ້ວຍ titanium 95%.

ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງໃນສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple ແມ່ນການປ່ຽນຈາກໜັງເປັນວັດສະດຸ. ບໍລິສັດໄດ້ນໍາສະເຫນີແຖບແລະສີໃຫມ່ຈໍານວນຫນຶ່ງໂດຍອີງໃສ່ເສັ້ນໄຍແລະພາດສະຕິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນເປັນການອອກຈາກການເປີດຕົວ Apple Watch ຕົ້ນສະບັບໃນປີ 2014, ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ແຟຊັ່ນແລະຄວາມຫລູຫລາທີ່ສໍາເລັດຮູບຄືກັບຫນັງ.

iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ໃນປັດຈຸບັນມີ Dynamic Island, ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ iPhone 14 Plus ທີ່ຜ່ານມາ. ເທັກໂນໂລຢີຈໍສະແດງຜົນແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີໃຫ້ຢູ່ໃນທັງລຸ້ນທີ່ສູງກວ່າ ແລະລຸ້ນລຸ່ມຂອງ iPhone 15.

iPhone 15 ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວິດີໂອຕົວຢ່າງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສີໃຫມ່ຂອງມັນ: ສີບົວ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ແລະສີດໍາ. Tim Cook, ຊີອີໂອຂອງ Apple, ໄດ້ນໍາສະເຫນີການເພີ່ມເຕີມຫລ້າສຸດຂອງ iPhone lineup.

ໃນດ້ານລາຄາ, Apple Watch Ultra 2 ຈະມີລາຄາ $799, Series 9 ທີ່ $399, ແລະ SE ລຸ້ນທີສອງຢູ່ທີ່ $249.

Apple ຍັງປະຕິວັດວົງດົນຕີຂອງຕົນສໍາລັບ Apple Watch. ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍລິສັດໄດ້ນຳສະເໜີແຖບຜ້າໄໝອັນດີ 100% ບໍ່ມີໜັງ. Apple ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຍີ່ຫໍ້ຫລູຫລາ Hermès ໃນສີ່ແຖບໃຫມ່ແລະປະກາດການຮ່ວມມືກັບຍີ່ຫໍ້ຊຸດກິລາ Nike.

ຈຸດເດັ່ນຂອງ Apple Watch Ultra 2 ລຸ້ນ ໃໝ່ ແມ່ນຊິບ S9 ຂອງມັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຊອກຫາຄວາມຊັດເຈນຜ່ານສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ Ultra-wideband ລຸ້ນທີສອງ. ມັນມີຈໍສະແດງຜົນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດ 3,000 nits, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີລີ່ 72 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ 95% titanium ທີ່ໃຊ້ຄືນໃຫມ່.

ການລິເລີ່ມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ Apple ຍັງໄດ້ຖືກເນັ້ນໃສ່ໃນລະຫວ່າງເຫດການ. ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຜູ້ບໍລິຫານ Apple ທ່ານ Lisa Jackson ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການພະລັງງານສະອາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງຕົນ.

ໃນວິດີໂອກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ Apple, ນັກສະແດງ Octavia Spencer ໄດ້ສະແດງຕົວລະຄອນເປັນ "Mother Nature," ພ້ອມກັບ Tim Cook ແລະ Lisa Jackson.

ຈຸດສຸມຂອງ Apple ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນດ້ວຍການນໍາສະເຫນີ "ເຄື່ອງຈັກປະສາດ", ເຄື່ອງເລັ່ງ AI ທີ່ຝັງຢູ່ໃນຊິບຂອງມັນ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກພະລັງງານ, ກໍານົດ Apple ນອກເຫນືອຈາກຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ OpenAI ແລະ Google.

ຄຸນນະສົມບັດໃຫມ່ສໍາລັບ Apple Watch ໄດ້ຖືກປະກາດ, ລວມທັງ Double Tap, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພົວພັນກັບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ນິ້ວມືຊີ້ແລະໂປ້ມືຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສໍາຜັດກັບຫນ້າຈໍ. ຄຸນສົມບັດ “ຊອກຫາ iPhone ຂອງຂ້ອຍ” ຂອງໂມງຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການເປີດຕົວປະຈໍາປີຂອງ Apple ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະດິດສ້າງຫລ້າສຸດຂອງຕົນໃນໂທລະສັບສະຫຼາດແລະ smartwatches, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ, AI, ແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CNBC: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ](URL)
– Apple Inc.: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ](URL)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດສີດໍາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕັດແຂບໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ເພື່ອຖ່າຍທອດພາລະກິດກັບຄືນສູ່ OSIRIS-REx

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄໍາເຕືອນເຈົ້າຂອງງູ: ຮັບຜິດຊອບກັບສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າ

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານ Curiosity Rover ຂອງ NASA ໄປຮອດ Gediz Vallis Ridge ເທິງດາວອັງຄານ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ