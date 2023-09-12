Apple ປະກາດ iPhone 15 ແລະ Apple Watch ໃນເຫດການເປີດຕົວປະຈໍາປີ

Apple ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງ iPhone ປະຈໍາປີຂອງຕົນທີ່ Apple Park ໃນ Cupertino ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ການເປີດຕົວ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ທີ່ຄາດຄະເນສູງ. ພາຍໃນງານຍັງໄດ້ວາງສະແດງ Apple Watch ລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຜະລິດດ້ວຍ titanium 95%.
ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງໃນສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple ແມ່ນການປ່ຽນຈາກໜັງເປັນວັດສະດຸ. ບໍລິສັດໄດ້ນໍາສະເຫນີແຖບແລະສີໃຫມ່ຈໍານວນຫນຶ່ງໂດຍອີງໃສ່ເສັ້ນໄຍແລະພາດສະຕິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນເປັນການອອກຈາກການເປີດຕົວ Apple Watch ຕົ້ນສະບັບໃນປີ 2014, ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ແຟຊັ່ນແລະຄວາມຫລູຫລາທີ່ສໍາເລັດຮູບຄືກັບຫນັງ.
iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ໃນປັດຈຸບັນມີ Dynamic Island, ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ iPhone 14 Plus ທີ່ຜ່ານມາ. ເທັກໂນໂລຢີຈໍສະແດງຜົນແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີໃຫ້ຢູ່ໃນທັງລຸ້ນທີ່ສູງກວ່າ ແລະລຸ້ນລຸ່ມຂອງ iPhone 15.
iPhone 15 ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວິດີໂອຕົວຢ່າງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສີໃຫມ່ຂອງມັນ: ສີບົວ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ແລະສີດໍາ. Tim Cook, ຊີອີໂອຂອງ Apple, ໄດ້ນໍາສະເຫນີການເພີ່ມເຕີມຫລ້າສຸດຂອງ iPhone lineup.
ໃນດ້ານລາຄາ, Apple Watch Ultra 2 ຈະມີລາຄາ $799, Series 9 ທີ່ $399, ແລະ SE ລຸ້ນທີສອງຢູ່ທີ່ $249.
Apple ຍັງປະຕິວັດວົງດົນຕີຂອງຕົນສໍາລັບ Apple Watch. ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍລິສັດໄດ້ນຳສະເໜີແຖບຜ້າໄໝອັນດີ 100% ບໍ່ມີໜັງ. Apple ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຍີ່ຫໍ້ຫລູຫລາ Hermès ໃນສີ່ແຖບໃຫມ່ແລະປະກາດການຮ່ວມມືກັບຍີ່ຫໍ້ຊຸດກິລາ Nike.
ຈຸດເດັ່ນຂອງ Apple Watch Ultra 2 ລຸ້ນ ໃໝ່ ແມ່ນຊິບ S9 ຂອງມັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຊອກຫາຄວາມຊັດເຈນຜ່ານສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ Ultra-wideband ລຸ້ນທີສອງ. ມັນມີຈໍສະແດງຜົນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດ 3,000 nits, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີລີ່ 72 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ 95% titanium ທີ່ໃຊ້ຄືນໃຫມ່.
ການລິເລີ່ມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ Apple ຍັງໄດ້ຖືກເນັ້ນໃສ່ໃນລະຫວ່າງເຫດການ. ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຜູ້ບໍລິຫານ Apple ທ່ານ Lisa Jackson ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການພະລັງງານສະອາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງຕົນ.
ໃນວິດີໂອກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ Apple, ນັກສະແດງ Octavia Spencer ໄດ້ສະແດງຕົວລະຄອນເປັນ "Mother Nature," ພ້ອມກັບ Tim Cook ແລະ Lisa Jackson.
ຈຸດສຸມຂອງ Apple ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນດ້ວຍການນໍາສະເຫນີ "ເຄື່ອງຈັກປະສາດ", ເຄື່ອງເລັ່ງ AI ທີ່ຝັງຢູ່ໃນຊິບຂອງມັນ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກພະລັງງານ, ກໍານົດ Apple ນອກເຫນືອຈາກຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ OpenAI ແລະ Google.
ຄຸນນະສົມບັດໃຫມ່ສໍາລັບ Apple Watch ໄດ້ຖືກປະກາດ, ລວມທັງ Double Tap, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພົວພັນກັບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ນິ້ວມືຊີ້ແລະໂປ້ມືຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ຕ້ອງສໍາຜັດກັບຫນ້າຈໍ. ຄຸນສົມບັດ “ຊອກຫາ iPhone ຂອງຂ້ອຍ” ຂອງໂມງຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການເປີດຕົວປະຈໍາປີຂອງ Apple ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະດິດສ້າງຫລ້າສຸດຂອງຕົນໃນໂທລະສັບສະຫຼາດແລະ smartwatches, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ, AI, ແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CNBC: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ](URL)
– Apple Inc.: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ](URL)