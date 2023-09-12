iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

Apple ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງໃນລະຫວ່າງການວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນປະຈໍາປີຂອງຕົນ. ຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍຂອງການຂາຍ, ດ້ວຍຕົວເລກທີ່ຫຼຸດລົງສາມໄຕມາດຕິດຕໍ່ກັນ, ເປັນສັນຍານທີ່ອາດຈະຫຼຸດລົງອີກໃນໄຕມາດປະຈຸບັນ. ນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາຫຸ້ນຂອງ Apple ຫຼຸດລົງແລະຢຸດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດ.
ຄືກັນກັບການເຮັດຊ້ຳກ່ອນໜ້ານີ້, iPhone 15 ບໍ່ຄາດວ່າຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີທີ່ໂດດເດັ່ນ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນອາດຈະສະຫນອງການປັບປຸງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບຊິບ, ຫມໍ້ໄຟ, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນຫນຶ່ງແມ່ນການຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານສາຍ USB-C, ເຊິ່ງ Apple ຈະແນະນໍາສໍາລັບການສາກໄຟ.
ການປ່ຽນແປງນີ້ໄປສູ່ USB-C ຕົ້ນຕໍແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຄໍາສັ່ງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມເອີຣົບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດສາຍພອດ Lightning ໃນປີ 2024. ມີການຄາດເດົາວ່າ Apple ຈະປະຕິບັດການປ່ຽນແປງນີ້ທົ່ວໂລກຫຼືຈໍາກັດມັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດເອີຣົບ. ໂຊກດີ, ຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍຄົນເປັນເຈົ້າຂອງສາຍ USB-C ແລ້ວເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວອຸປະກອນຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນຂ້ອນຂ້າງສະດວກ. ສາຍ USB-C ຍັງໃຫ້ຄວາມໄວໃນການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ ແລະການໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສາຍ Lightning, ເຊິ່ງອາດຈະຖືກເຫັນວ່າເປັນບວກສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຮຸ່ນ iPhone 15 ອາດຈະມີລັກສະນະອອກແບບໃຫມ່, ດ້ວຍການປ່ຽນຮູບຮ່າງໃນຫນ້າຈໍສະແດງຜົນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ເກາະໄດນາມິກ." ອົງປະກອບການອອກແບບນີ້ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດກັບອຸປະກອນ Pro ແລະ Pro Max ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຍັງມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບລຸ້ນ Pro ແລະ Pro Max ທີ່ລວມເອົາເລນ telephoto ແບບ periscope ດ້ວຍການຊູມ optical 6x, ໃຫ້ປະສົບການກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບປຸງສໍາລັບການຖ່າຍຮູບທາງໄກ.
ດ້ວຍການຍົກລະດັບເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຄາຂອງຮູບແບບ Pro ແລະ Pro Max. ນີ້ມາໃນເວລາທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ງົບປະມານຂອງຄົວເຮືອນ, ການທົດສອບຄວາມເຕັມໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະຈ່າຍສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ນິຍົມ.
ນອກເໜືອໄປຈາກ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ແລ້ວ, Apple ຍັງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ smartwatch ລຸ້ນລ່າສຸດ ແລະ ລະບົບປະຕິບັດການ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ. iOS 17 ຈະແນະນໍາຄຸນສົມບັດເຊັ່ນການຖອດຂໍ້ຄວາມໃນເວລາຈິງຂອງການໂທທີ່ບໍ່ມີສາຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບສາຍກ່ອນທີ່ຈະບັນທຶກຂໍ້ຄວາມສຽງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປ່ອຍ iPhone 15 ຂອງ Apple ແມ່ນຄາດວ່າຈະສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນ. ການຮັບຮອງເອົາສາຍ USB-C, ການປັບປຸງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແລະການປັບປຸງຊອບແວຄາດວ່າຈະດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກແລະຊຸກຍູ້ການຂາຍ.
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