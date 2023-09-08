Apple ພິຈາລະນາການຂຶ້ນລາຄາຂອງ iPhone 15 Pro Max: ລາຍງານ

ອີງຕາມການລາຍງານຫຼ້າສຸດຂອງ TrendForce, Apple ກໍາລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະເພີ່ມລາຄາຂອງ iPhone 15 Pro Max ຂຶ້ນເຖິງ $ 100. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄາດວ່າທາງເລືອກການເກັບຮັກສາພື້ນຖານສໍາລັບ iPhone 15 Pro Max ຈະຍັງຄົງຢູ່ທີ່ 128GB. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຖ້າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະຊື້ iPhone 15 Pro Max, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍ $ 1,199 ສໍາລັບບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB.
ຫນ້າສົນໃຈ, ບົດລາຍງານຍັງແນະນໍາວ່າ iPhone 15 Pro ຈະບໍ່ເຫັນການເພີ່ມລາຄາແລະຈະສືບຕໍ່ຂາຍໃນລາຄາ $ 999, ລາຄາດຽວກັນກັບ iPhone 14 Pro ປີກ່ອນ. ນີ້ກົງກັນຂ້າມກັບຂ່າວລືທີ່ຜ່ານມາວ່າທັງສອງຮຸ່ນ Pro ຈະດໍາເນີນການຂຶ້ນລາຄາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານຍັງກ່າວເຖິງວ່າຕົວປ່ຽນແປງສູງສຸດຂອງ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ຈະສະຫນອງການເກັບຮັກສາເຖິງ 1TB.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຮຽກຮ້ອງເຫຼົ່ານີ້ຈົນກ່ວາ Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ຢ່າງເປັນທາງການ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າການຂຶ້ນລາຄາຂອງ iPhone 15 Pro Max ອາດຈະເປັນເຫດຜົນຖ້າວ່າມັນມາພ້ອມກັບຕົວຖັງ titanium ແລະເລນ periscope, ຕາມຂ່າວລື. . iPhone 15 lineup ຄາດວ່າຈະມາພ້ອມກັບການຍົກລະດັບຮາດແວແລະຊອບແວທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງຊິບເຊັດ A17 Bionic, ຄຸນສົມບັດ iOS 17, ການສາກໄວ USB-C, ຮອງຮັບ Thunderbolt 4 ແລະອື່ນໆອີກ.
ຖ້າທ່ານກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມການຖ່າຍທອດສົດຂອງ Beebom ຂອງເຫດການເປີດຕົວໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ. ໃນເວລານີ້, ທ່ານສາມາດອ່ານບົດຄວາມທີ່ອຸທິດຕົນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງ iPhone 15 ແລະແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃນແບບທີ່ຈະມາເຖິງ.
ນິຍາມ:
– USB Type-C: ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB ທົ່ວໄປທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ທັງພະລັງງານ ແລະຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ.
– Bezels: ຂອບຮອບຈໍສະແດງຜົນໃນອຸປະກອນ.
– TrendForce: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ລາຍງານ 9to5Mac ຜ່ານ TrendForce (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)
- Beebom (ການຄຸ້ມຄອງຂອງເຫດການເປີດຕົວ)