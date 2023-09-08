Apple ເປີດເຜີຍການຍົກລະດັບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະລາຄາທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max

Apple ກໍາລັງຈະເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນຫລ້າສຸດຂອງຕົນໃນເຫດການ "Wonderlust" ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງມີ iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ. ຄຽງຄູ່ກັບສະມາດໂຟນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນ Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, AirPods Pro ໃໝ່ ແລະອື່ນໆອີກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ Apple ມີຢູ່ໃນຮ້ານ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຂອງທຸກໆຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຂຶ້ນລາຄາຂອງ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ແມ່ນການແນະນໍາການຍົກລະດັບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ. Apple ມີແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານສໍາລັບ iPhone 15 lineup, ລວມທັງການປ່ຽນຈາກ Lightning ເປັນ USB-C, ສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟໄຮ້ສາຍ Qi 2, ປຸ່ມປິດສຽງທີ່ມີໂປຼແກຼມທີ່ມີຟັງຊັນປຸ່ມ Action ໃນຮຸ່ນ Pro, ໃນບັນດາຄຸນສົມບັດອື່ນໆ.
ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຈາກ Digitimes ແນະນໍາວ່າຊຸດ iPhone 15 Pro ຍັງອາດຈະເຫັນລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກສອງການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, Apple ກໍາລັງພິຈາລະນາການປ່ຽນຈາກເຫຼັກສະແຕນເລດໄປສູ່ຕົວ titanium, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ. ອັນທີສອງ, ຮູບແບບ Pro Max ສາມາດສະເພາະການຍົກລະດັບເລນ periscope, ອະນຸຍາດໃຫ້ຊູມ optical 5-6x, ໂດຍບາງແຫຼ່ງຄາດຄະເນເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສາມາດໃນການຊູມ optical 10x.
ໃນແງ່ຂອງລາຄາ, iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ສາມາດກາຍເປັນ iPhone ທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ການເພີ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບຊູມ optical ໃໝ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງ Pro Max ເພີ່ມຂຶ້ນ 200 ໂດລາ. ອີງຕາມ Forbes, ການແບ່ງຂັ້ນລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ iPhone 15 lineup ມີດັ່ງນີ້: iPhone 15 ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $799, iPhone 15 Plus ເລີ່ມຕົ້ນ $899, iPhone 15 Pro ເລີ່ມຕົ້ນ $1,099, ແລະ iPhone 15 Pro Max ເລີ່ມແຕ່ $1,299.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ໃນການປະຕິບັດການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊື່ອວ່າເປັນການເຄື່ອນໄຫວຍຸດທະສາດເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການໃນທົ່ວຮູບແບບ iPhone ຂອງຕົນ. ໃນຮອບທີ່ຜ່ານມາ, ຮຸ່ນ Pro ແລະ Pro Max ຂາຍເກີນມາດຕະຖານ iPhone ແລະ Plus ຮຸ່ນເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາເລັກນ້ອຍ. ໂດຍການເພີ່ມຊ່ອງຫວ່າງລາຄາລະຫວ່າງຕົວແບບ Pro ແລະ non-Pro, Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເທົ່າທຽມກັນແລະສະຫນັບສະຫນູນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, iPhone 15 Pro ຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ iPhone 300 ມາດຕະຖານເກືອບ 15 ໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Pro Max ຈະມີລາຄາປະມານ 400 ໂດລາຫຼາຍກວ່າ iPhone 14 Plus.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍົກລະດັບທີ່ມີທ່າແຮງຄິດສອງຄັ້ງ, ແຕ່ Apple ຊອກຫາການເພີ່ມລາຄາຂາຍສະເລ່ຍຂອງຕົນເພື່ອຊົດເຊີຍການຫຼຸດລົງໂດຍລວມໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດ. ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າການຍົກລະດັບແລະການເພີ່ມລາຄາແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນແລະວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຈະຖືວ່າ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນຫຼືບໍ່. ເຫດການ Apple ໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Digitimes
- Forbes