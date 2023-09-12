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ວິທີການເບິ່ງເຫດການ Keynote ເດືອນກັນຍາຂອງ Apple

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ວິທີການເບິ່ງເຫດການ Keynote ເດືອນກັນຍາຂອງ Apple

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກໄດ້ຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນເຫດການສໍາຄັນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple. ໂຊກດີ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໂດຍການຖ່າຍທອດສົດເຫດການອອນໄລນ໌. ນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການເບິ່ງເຫດການທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ:

1. ໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Apple: ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການທ່ອງໄປຫາເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Apple. ໃນສ່ວນ "ເຫດການ Apple", ທ່ານຈະພົບເຫັນການຖ່າຍທອດສົດຂອງເຫດການ. ພຽງແຕ່ຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອເຂົ້າເຖິງກະແສແລະເພີດເພີນກັບເຫດການສໍາຄັນໃນເວລາຈິງ.

2. ກວດເບິ່ງຊ່ອງ YouTube ຂອງ Apple: Apple ຍັງຈະຖ່າຍທອດສົດເຫດການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຊ່ອງ YouTube ຂອງຕົນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຜ່ານ YouTube, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ຊ່ອງແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະເປີດການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອທ່ານຈະບໍ່ພາດການອັບເດດໃດໆ.

3. ໃຊ້ແອັບ Apple TV: ຖ້າທ່ານມີ Apple TV, ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານແອັບ Apple TV. ເປີດ app ແລະຊອກຫາການຖ່າຍທອດສົດຂອງເຫດການ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫດການສໍາຄັນຈາກຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຫ້ອງດໍາລົງຊີວິດຂອງທ່ານໃນຫນ້າຈໍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດປບັໃນເຫດການສໍາຄັນໃນເດືອນກັນຍາຂອງ Apple ໄດ້ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ. ຕິດຕາມການປະກາດຜະລິດຕະພັນຫຼ້າສຸດ, ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ແລະຂ່າວທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຈາກ Apple.

ນິຍາມ:
– Keynote Event: ການນຳສະເໜີ ຫຼື ການປະກາດໂດຍ Apple ທີ່ສະແດງຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ການອັບເດດຊອບແວ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີນະວັດຕະກໍາ.
– ການຖ່າຍທອດສົດ: ການຖ່າຍທອດເຫດການໃນເວລາຈິງຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ໃຫ້ຜູ້ຊົມເບິ່ງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Apple
– ຊ່ອງ YouTube ຂອງ Apple
– ແອັບ Apple TV

By Mampho Brescia

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