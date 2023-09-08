ເກາະໄດນາມິກ ແລະກ້ອງ 48MP ຄາດວ່າຈະມີໃນ IPHONE 15 ແລະ IPHONE 15 PLUS

ອີງຕາມການລາຍງານ, Apple ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີບາງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ iPhone 14 Pro ກັບ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຮຸ່ນທີ່ຈະມາເຖິງ. ຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທາງຫນ້າຂອງເກາະ Dynamic ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ 48MP.
ເກາະໄດນາມິກແມ່ນແຜ່ນຕັດຮູບເມັດທີ່ມີກ້ອງໜ້າ ແລະເຊັນເຊີ Face ID. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ notch ປະຈຸບັນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຮຸ່ນ iPhone, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີພື້ນທີ່ຫນ້າຈໍຫຼາຍ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດກັບ iPhone 14 Pro ແລະ iPhone 14 Pro Max.
ຄຽງຄູ່ກັບການເກາະ Dynamic, iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຍັງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ 48MP ຈະໃຫ້ການປັບປຸງການຖ່າຍຮູບໃນແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາແລະລາຍລະອຽດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຮູບພາບ, ລື່ນກາຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງ 12MP ໃນ iPhone ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການປັບປຸງກ້ອງເຫຼົ່ານີ້, iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຄາດວ່າຈະມີຊິບ A16 Bionic ທີ່ໄວຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າ Apple ຈະສະຫງວນໂປເຊດເຊີ A17 Bionic ໃຫມ່ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max. ມັນຍັງຄາດວ່າ iPhone 15 ຮຸ່ນທີ່ບໍ່ເປັນມືອາຊີບຈະບໍ່ປະກອບມີຈໍສະແດງຜົນ ProMotion, ຫນ້າຈໍອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນທີ່ສູງຂຶ້ນທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມການເລື່ອນພາບແລະການເຄື່ອນໄຫວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຖືກກໍານົດໃຫ້ມີການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນກວ່າ iPhone ຮຸ່ນປະຈຸບັນ. ດ້ວຍການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແລະຄຸນສົມບັດ, ຮູບແບບໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະສົບການໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ. ມີຂ່າວລືວ່າ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຈະວາງຂາຍໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Mark Gurman ຂອງ Bloomberg