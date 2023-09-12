Apple iPhone 14 Pro ມີສ່ວນຫຼຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ອນການເປີດຕົວ iPhone 15 Pro

Apple iPhone 14 Pro ຈະຖືກລຶບອອກຈາກ Apple Store ໃນໄວໆນີ້, ໃນຂະນະທີ່ Apple ກຽມເປີດຕົວເຮືອທຸງລຸ້ນໃຫມ່, iPhone 15 Pro. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ່ອນທີ່ຈະອອກຢ່າງເປັນທາງການ, iPhone 14 Pro ແມ່ນມີຢູ່ໃນສ່ວນຫຼຸດທີ່ສໍາຄັນໃນ Flipkart.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນເປີດຕົວໃນປີທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ Rs 1,29,900, iPhone 14 Pro ປະຈຸບັນຢູ່ໃນ Flipkart ສໍາລັບ Rs 1,19,999 ຫລັງຈາກຫຼຸດລາຄາ Rs 9,901. ນອກຈາກນັ້ນ, Flipkart ຍັງສະເຫນີລາຄາສູງເຖິງ Rs 36,100 ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບໂທລະສັບສະຫຼາດເກົ່າຂອງເຈົ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງເຖິງ Rs 83,899. ລູກຄ້າຍັງສາມາດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ 3,000 Rs ໃນບັດເຄຣດິດຂອງທະນາຄານ HDFC ແລະບັດເດບິດ EMI. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາສຸດທ້າຍຂອງ iPhone 14 Pro ເປັນ Rs 80,899 ຫຼັງຈາກສ່ວນຫຼຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ Rs 49,001.
iPhone 14 Pro ຢືນອອກເປັນໂທລະສັບ “notchless” ທໍາອິດຂອງ Apple, ຂໍຂອບໃຈກັບຄຸນນະສົມບັດນະວັດກໍາຂອງເກາະໄດນາມິກຂອງຕົນ. ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຊິບ A16 Bionic ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ລຽບແລະມີປະສິດທິພາບ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມຕົວ 48MP ໃໝ່, ບັນທຶກພາບທີ່ງົດງາມດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. iPhone 14 Pro ມີຈໍສະແດງຜົນ Super Retina XDR ຂະໜາດ 6.1 ນິ້ວ ແລະ ມີກ້ອງໜ້າ 12MP ສຳລັບການຖ່າຍຮູບເຊວຟີຄຸນນະພາບສູງ.
ຄວາມນິຍົມຂອງ iPhone 14 Pro ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ມັກຈະຖືກຂາຍອອກໃນເວທີການຄ້າ e-commerce ທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Flipkart ແລະ Amazon. ຮູບແບບການເກັບຮັກສາພື້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ, ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ໃນຂະນະທີ່ Apple ກຽມພ້ອມສໍາລັບການເປີດຕົວ iPhone 15 Pro, ຜູ້ບໍລິໂພກມີໂອກາດທີ່ຈະຊື້ iPhone 14 Pro ໃນສ່ວນຫຼຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນ, ຊິບທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະການຕິດຕັ້ງກ້ອງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, iPhone 14 Pro ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກອັນດັບໜຶ່ງສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກເທັກໂນໂລຍີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Flipkart
- HDFC ທະນາຄານ