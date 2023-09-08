Apple iPhone 14 ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຂາຍ Flipkart

ສະຫຼຸບ: Apple ໄດ້ຫຼຸດລາຄາຂອງ iPhone ຮຸ່ນເກົ່າຂອງຕົນຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຂອງ Apple iPhone 15 ຊຸດໃຫມ່. Apple iPhone 14, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຍ້ອນຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ iPhone 13, ປະຈຸບັນມີສ່ວນຫຼຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຂາຍ Flipkart. iPhone 14 ມີຈໍສະແດງຜົນ Super Retina XDR ຂະໜາດ 6.1 ນິ້ວ, ການຕິດຕັ້ງກ້ອງຄູ່, ແລະຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊິບເຊັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ iPhone 13 ທີ່ມີແກນເພີ່ມເຕີມ. ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ Rs 79,900, iPhone 14 ດຽວນີ້ສາມາດຊື້ໄດ້ໃນລາຄາ Rs 27,899 ໃນ Flipkart ຫລັງຈາກຫຼຸດລາຄາ 40,100 Rs. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຊື້ສາມາດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດອີກ 4000 Rs ໃນບັດເດບິດທະນາຄານ HDFC EMI ແລະການເຮັດທຸລະກໍາບັດເຄຣດິດ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງເປັນ Rs 63,999. Flipkart ຍັງໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແລກປ່ຽນເງິນຕາເຖິງ 36,100 ຮູເບີນ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບສະມາດໂຟນເກົ່າ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາສຸດທ້າຍຂອງ Rs 27,899. ການເປີດຕົວ iPhone 15 ລຸ້ນ ໃໝ່ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple iPhone 14 ຈະໄດ້ຮັບການຫຼຸດລາຄາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຮ້ານ Apple ຢ່າງເປັນທາງການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາທີ່ຈະຊື້ iPhone 14 ໃນສ່ວນຫຼຸດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ການຂາຍ Flipkart ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະເຫນີໂອກາດທີ່ດີເລີດ.
Apple iPhone 14, ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ອັບເກຣດ ແລະຫຼຸດລາຄາ, ໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນບັນດາຊຸດ Apple iPhone 14, ເຊິ່ງລວມມີ iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, ແລະ iPhone 14 Pro Max. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການສະເຫນີລາຄາຜ່ອນຜັນນີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນເວລາຈໍາກັດໃນ Flipkart, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ iPhone 14 ໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຂັ້ນສູງ, ຊິບເຊັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະຈໍສະແດງຜົນທີ່ເລິກເຊິ່ງ, iPhone 14 ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກສະມາດໂຟນ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າການມີຂໍ້ສະເໜີຂອງທະນາຄານ HDFC ແລະສ່ວນຫຼຸດການແລກປ່ຽນຈາກ Flipkart ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບຂໍ້ຕົກລົງນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຂາຍ Flipkart
– Apple Official Store