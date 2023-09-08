Apple Glasgow Store ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຈ່າຍຫຼັງຈາກການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນ

ຮ້ານ Apple ໃນ Glasgow, Scotland, ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຈ່າຍຄ່າກັບບໍລິສັດຫລັງຈາກການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນ. ໃນເດືອນພະຈິກ, ພະນັກງານຢູ່ໃນຮ້ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນການໃຫ້ສະຫະພັນການຄ້າອັງກິດ GMB ເປັນຕົວແທນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ສະຫະພັນພະນັກງານຂາຍຍ່ອຍຂອງ Apple ໄດ້ປະກາດວ່າພະນັກງານໄດ້ປະຕິເສດຮູບແບບການຈ້າງງານຂອງ Apple ແລະແທນທີ່ຈະຮັບປະກັນການເພີ່ມຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ໍາແລະການຊົດເຊີຍສໍາລັບສະມາຊິກທັງຫມົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບປຸງເງິນເດືອນ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນ 7%.
ການເຈລະຈາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການມີສະຫະພັນ, ອີງຕາມສະຫະພັນພະນັກງານຂາຍຍ່ອຍຂອງ Apple. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການຈ່າຍຂອງ Apple ຍຸຕິທໍາແລະຫນ້ອຍຂຶ້ນກັບ metrics arbitrary. ຮ້ານ Apple Glasgow ໄດ້ກາຍເປັນຮ້ານທໍາອິດໃນອັງກິດທີ່ປະສົມປະສານແລະປະກາດສະຖານະພາບຂອງຕົນເປັນສະຫະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນເດືອນກຸມພາ, ຫຼັງຈາກບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ Apple.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ບອກວ່າ Apple ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນໃນປະຫວັດສາດ. ຄະນະກຳມະການພົວພັນແຮງງານແຫ່ງຊາດໃນສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າບໍລິສັດມີຄວາມຜິດໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານສະຫະພາບທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລວມຕົວກັນຢູ່ຮ້ານ Apple Glasgow ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລະເລີຍບັນຫາເງິນເດືອນແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ. ພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາຖືກປະຕິເສດ, ໂດຍມີພະນັກງານຄົນຫນຶ່ງສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການປຽບທຽບການກະທໍາຂອງການລາຍງານບັນຫາກັບ "ຂຽນຈົດຫມາຍຫາ Santa."
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