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Apple Glasgow Store ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຈ່າຍຫຼັງຈາກການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Apple Glasgow Store ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຈ່າຍຫຼັງຈາກການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນ

ຮ້ານ Apple ໃນ Glasgow, Scotland, ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຈ່າຍຄ່າກັບບໍລິສັດຫລັງຈາກການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນ. ໃນເດືອນພະຈິກ, ພະນັກງານຢູ່ໃນຮ້ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນການໃຫ້ສະຫະພັນການຄ້າອັງກິດ GMB ເປັນຕົວແທນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ສະຫະພັນພະນັກງານຂາຍຍ່ອຍຂອງ Apple ໄດ້ປະກາດວ່າພະນັກງານໄດ້ປະຕິເສດຮູບແບບການຈ້າງງານຂອງ Apple ແລະແທນທີ່ຈະຮັບປະກັນການເພີ່ມຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ໍາແລະການຊົດເຊີຍສໍາລັບສະມາຊິກທັງຫມົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບປຸງເງິນເດືອນ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນ 7%.

ການເຈລະຈາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການມີສະຫະພັນ, ອີງຕາມສະຫະພັນພະນັກງານຂາຍຍ່ອຍຂອງ Apple. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການຈ່າຍຂອງ Apple ຍຸຕິທໍາແລະຫນ້ອຍຂຶ້ນກັບ metrics arbitrary. ຮ້ານ Apple Glasgow ໄດ້ກາຍເປັນຮ້ານທໍາອິດໃນອັງກິດທີ່ປະສົມປະສານແລະປະກາດສະຖານະພາບຂອງຕົນເປັນສະຫະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນເດືອນກຸມພາ, ຫຼັງຈາກບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ Apple.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ບອກວ່າ Apple ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນໃນປະຫວັດສາດ. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ພົວ​ພັນ​ແຮງ​ງານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ້ານ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລວມຕົວກັນຢູ່ຮ້ານ Apple Glasgow ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລະເລີຍບັນຫາເງິນເດືອນແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ. ພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາຖືກປະຕິເສດ, ໂດຍມີພະນັກງານຄົນຫນຶ່ງສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການປຽບທຽບການກະທໍາຂອງການລາຍງານບັນຫາກັບ "ຂຽນຈົດຫມາຍຫາ Santa."

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By Vicky Stavropoulou

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