Apple ປ່ອຍອັບເດດຄວາມປອດໄພ Patching Zero-Day Exploits ແນໃສ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

Apple ໄດ້ອອກການອັບເດດດ້ານຄວາມປອດໄພເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂູດຮີດ XNUMX ວັນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຕໍ່ກັບສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນວໍຊິງຕັນດີຊີ, ຊ່ອງໂຫວ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍ Citizen Lab, ກຸ່ມເບິ່ງອິນເຕີເນັດທີ່ສືບສວນ malware ຂອງລັດຖະບານ.
ຫນຶ່ງໃນການຂູດຮີດທີ່ພົບເຫັນແມ່ນຊ່ອງໂຫວ່ສູນການຄລິກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຮກເກີສາມາດແນເປົ້າໃສ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ມີ malware ໂດຍບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບໃດໆທີ່ຕ້ອງການຈາກຜູ້ໃຊ້. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂູດຮີດໄດ້ນໍາໃຊ້ຈຸດອ່ອນນີ້ເພື່ອສົ່ງ malware ທີ່ບໍ່ດີຂອງກຸ່ມ NSO, Pegasus. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Citizen Lab ສັງເກດເຫັນວ່າລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂູດຮີດສາມາດປະນີປະນອມ iPhones ທີ່ໃຊ້ iOS ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດໂດຍບໍ່ມີການພົວພັນກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ເມື່ອຄົ້ນພົບຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້, Citizen Lab ໄດ້ລາຍງານພວກມັນໃຫ້ Apple ທັນທີ. ຕໍ່ມາ, ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ໄດ້ປ່ອຍຕົວແກ້ໄຂເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພ. Apple ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ Citizen Lab ສຳລັບການລາຍງານການຂູດຮີດທີ່ບໍ່ມີວັນ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Apple ຍັງໄດ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ເພີ່ມເຕີມ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດອາດຈະຄົ້ນພົບມັນໃນຂະນະທີ່ສືບສວນການຂຸດຄົ້ນຄັ້ງທໍາອິດ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂຸດຄົ້ນໄດ້ຖືກຂະຫນານນາມວ່າ "BLASTPASS" ໂດຍ Citizen Lab, ຍ້ອນວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ PassKit, ກອບທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງ Apple Pay ໃນແອັບຯ.
John Scott-Railton, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງ Citizen Lab, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນເປັນລະບົບການເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດໃນ tweet ຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ iPhone ທັງຫມົດປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນເວລານີ້, ກຸ່ມ NSO ຍັງບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງ Apple ໃນການປ່ອຍການປັບປຸງຄວາມປອດໄພເພື່ອແກ້ໄຂການຂູດຮີດທີ່ບໍ່ມີວັນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງປັບປຸງອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Citizen Lab (ແຫຼ່ງ: https://citizenlab.ca/2021/10/apple-issues-patches-for-zero-day-exploits-introduced-through-nso-groups-pegasus-spyware/)
- TechCrunch